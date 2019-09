SLOBODAN KOVAČ PO DOLASKU U BEOGRAD: Bio sam veoma zabrinut, morao sam potpuno da promenim sistem rada!

Po povratku u Beograd je rekao da su utisci fenomenalni posle osvajanja zlatne medalje na Evropskom prvenstvu.

"Bio sam zabrinut, bilo je malo vremena za treninge, ja sam trener koji pokušava svojim radom da dođe do rezultata. Sada je bilo potrebno mnogo više razgovora, priče, pojedinačnih saveta... Sa nekim momcima sam radio ranije, sa nekima bio protivnik i sva sreća da su ovo veliki igrači. Napravili smo rezultat koji smo svi negde sanjali i mogu samo da se zahvalim svojim igračima", rekao je Kovač za RTS.

On je kazao da je od prvog dana verovao u svoj tim.

"I pre nego što sam postao selektor, razgovarao sam sa vama novinaraima, pitali ste me o kvalitetu igrača... Bilo bi glupo da sam rekao da nisu dobri. Igraju u najvećim klubovima, osvajaju najveće titule i zašto to ne bi uradili sa reprezentacijom."

Kovač je često bio u centru pažnje medija i kamera jer je proslavljao svaki poen i energično gestikulirao u važnim trenucima.

"Nije bilo lako. Igrali smo protiv tri domaćina - prvo Belgijanci, pa Francuzi, a Slovenaca je bilo bukvalno 10.000. Sve to pored terena, to je moj stil rada. Ta vrsta agresivnosti, možda nam je to i falilo u prvom setu. Tada nismo igrali najbolju odbojku, ali sam im rekao da budu strpljivi, morali smo da odvojimo Slovence od mreže, da ih upasivimo i na kraju je rezultat došao", zaključio je Kovač za RTS.

Kurir sport / RTS

Kurir