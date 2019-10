HAMILTON: Jasno je da Fetel nije više prvi vozač Ferarija

Vozač Mercedesa Luis Hamilton rekao je danas da su kontroverze među vozačima Ferarija u trci Formule 1 u Sočiju jasno pokazale da Sebastijan Fetel više nije prvi vozač italijanske ekipe, ali da misli da nije dobra ideja da prioriet ima Šarl Lekler.

U Sočiju je pre dve nedelje pobedio Hamilton, ispred timskog kolege Valterija Botasa. Lekler je startovao sa pol pozicije, a prema dogovoru pre trke, propustio je Fetela da ga pretekne kako bi blokirao Hamiltona da sa druge pozicije preuzme vođstvo.

Iz ekipe su zatim obavestili Fetela da mora da vrati Lekleru poziciju, što je četvorostruki svetski prvak odbio, zbog čega je Lekler negodovao. Međutim, na polovini trke Fetel je morao da odustane zbog problema sa vozilom, pa je Lekler zauzeo treće mesto.

Hamilton je rekao da su timske naredbe Ferarija, koje nisu poslušane, jasan pokazatelj da je italijanska ekipa prebacila fokus na Leklera, koji ove sezone ima više pobeda i pol pozicija od timskog kolege, četvorostrukog svetskog prvaka Fetela.

"Imaju zanimljivu dinamiku, pošto je Seb bio broj jedan, a jasno je da to sada više nije. Iz energije, iz toga kako izgledaju, vidi se da pokušavaju to sa Šarlom. Da li je to dobro za tim? Ne verujem. Ali to (da imaju prvog vozača) je filozofija koju su uvek imali", rekao je Hamilton, preneo je Skaj.

Lekler i Fetel su rekli da je došlo do pogrešne komunikacije u Sočiju i obojica su se složili da je sada situacija jasna.

"Razumem takvu radnu etiku", rekao je Hamilton i podestio da su on i Botas morali da rade zajedno kako bi sprečili konkurente da ih preteknu.

On je uporedio situaciju sa onom iz 2007. godine, kada je kao početnik bio u timu Meklarena sa Fernandom Alonsom.

"On je bio prvi vozčač, ali su se stvari promenile na sredini sezone i bili smo jednaki. Dinamika se promenila. Ima vozača koji uvek žele status prvog vozača i tada im je lakše. Ja volim to da zaradim. Ako već znaš da si broj dva, to je neka vrsta poraza", dodao je petostruki svetski šampion.

Beta

Kurir