ŠAMPION GOSTUJE DEBITANTU: Metalac putuje u Somboru u 1. kolu Bokserske lige Srbije

Bokseri Metalca, aktuelni šampioni, u prvom kolu Bokserske lige Srbije sastaće se sa debitantskom ekipom BK Sombor.

Domaćin je uveren da može do trijumfa nad aktuelnim šampionom, koji je u prethodnoj sezoni 2018/19 odneo šampionski trofej, ali gosti iz Valjeva obećavaju da će nastaviti zlatni niz.

Meč BK Sombor - BK Metalac na programu je sutra od 20 sati u Hala Mostonga u Somboru.

Super liga Srbije je podeljenja u dve grupe. Grupu A čine: Sombor, Radnički Beograd i Metalac Valjevo. Grupu B čine: Loznica, Radinčki Kragujevac, Vojvodina, Naissus.

U preostalom meču 1. kola sastaju se Radnički Kragujevac - Vojvodina, dok je ekipa Radnički Beograd slobodna u prvom kolu.

Bokserska liga Srbije 2019/20. startovala je spektakularno u prepunoj hali Lagator u Loznici susretom BK Lonznica – BK Naissus (Niš) koji je rešen u korist domaćina 8:6 (pero do 57 kg Semiz Aličić – Darislav Vasilev 0:2, poluvelter do 63 kg Nenad Jovanović – Nikola Lazarević 2:0, velter do 69 kg Mladen Lovčević – Petar Stošić 0:2, srednja do 75 kg Danijel Filipović – Rami Kiwan 0:2, poluteška do 81 kg Sandro Poletan – „Naissus“ bez predstavnika 2:0, teška do 91 kg Dragan Veljković – Marko Docić 2:0, superteška +91 Luka Pratljačić – Milan Opačić 2:0).

