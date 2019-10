PROSLAVLJENI KIK BOKSER NENAD PAGONIS SLAVIO U TLZP Imitirao Jamiroquai i pobedio u drugoj epizodi: Za našu decu se vredi boriti!

DESETOSTRUKI prvak sveta u kik boksu, najtrofejniji sportista u istoriji WAKO federacije, Nenad Pagonis, pokazao je da je spreman da osvaja trofeje i na sasvim drugačijem podijumu od ringa! Naš šampion je pobednik druge epizode popularnog televizijskog šou programa „Tvoje lice zvuči poznato“, u kom je došao do trijumfa u timu sa Editom Aradinović.

Nenadov nastup u ulozi Jamiroquai-a i emocije koje je Edita unela u pesmu popularne Halsey, bili su savršen spoj da osvoje simpatije žirija, a samim tim i prvo mesto. Nagradu od 1.000 evra jednoglasno su odlučili da uruče Fondaciji „Novak Đoković“, za podršku programima ranog obrazovanja dece širom Srbije.

- Odmah smo se složili da je Fondacija „Novak Đoković“ pravo mesto za nagradu koju smo osvojili. Novak je sjajan primer kako se neko brine o deci u Srbiji. On daje 100 odsto sebe na terenu, a sa istim žarom pomaže i najmlađima. Uvek ponavljam da se za našu decu vredi boriti, a kroz stvaranje boljih uslova za rano obrazovanje dajemo najmlađima šansu i podstrek da se i oni sami lakše bore za sebe i svoju budućnost. Škola, obrazovanje, a nakon toga odmah i sport, dobar su preduslov da jednoga dana postanete vredni i uspešni ljudi – rekao je Nenad Pagonis, koji i sam učestvuje u brojnim humanitarnim aktivnostima poput izgradnje igrališta za decu iz naselja Veternik u Novom Sadu.

Pagonis drugi put učestvuje u popularnom televizijskom formatu pa je publici već poznato da se popularni Novosađanin odlično snalazi na sceni sa mikrofonom.

- U ovaj šou sam ušao pre svega zbog humanitarnog karaktera koji nosi, ali nije tajna da je muzika moja velika ljubav. Svakom nastupu u TLZP se potpuno posvetim jer želim publici da pružim najbolje što mogu. Da se nisam bavio profesionalno kik boksom sasvim sigurno bih se više posvetio muzici. Baš se radujem što mogu da najavim da 18. oktobra imam tu čast da nastupam sa Atomskim skloništem i legendarnim Brunom Langerom na novosadskom Oktobar festu. Takvu priliku pre mene je imao samo jedan muzičar, Tifa, i ovo doživljavam kao veliko priznanje.

Nije samo muzika ono što okupira Nenadovo vreme ovih dana. Pagonis će predstaviti svoj autobiografski roman „U ringu sa životom“ na 64.

Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, ali pre toga 22. oktobra, knjiga će imati svoju premijeru u Novom Sadu u Kulturnoj stanici „Svilara“.

- Nije lako pružiti život na dlanu jednoj osobi, a kamoli pustiti ljude da zavire i vide šta vam je ležalo na srcu toliki niz godina. Na ovu autobiografiju gledam kao na neki vodič za mlade, želim da pokažem drugima da je moguće izabrati bolji put, i da bez obzira na prepreke koje su na svakom koraku, ne treba da odustanete od svojih snova. Sećam se i danas kako sam kao dečak peške išao kući sa treninga, sam prelazio kilometre kroz sneg dubok do kolena, kada sam zastajao na pola puta i plakao jer mi je bilo jako teško, ali sam snagom volje uspeo sve da izdržim i dođem do uspeha o kojima sam sanjao. Takođe, ovom knjigom sam želeo da se zahvalim porodici, supruzi, ali i svima onima koji su bili uz mene i pomogli mi da postanem to što jesam – zaključuje Pagonis.

