MOŽDA PADNE SAD JEDNO PIVO SA KOBASICOM! Čaba Silađi oduševio sve izjavom posle osvojene zlatne medalje u Berlinu: Kada odbijem porez ostane mi 2.000, nije tako loše!

Silađi je isplivao tu deonicu za 27 sekundi i 18 stotinki i iza sebe ostavio Holanđanina Arna Kamingu za tri stotinke i Danca Tobijasa Bjerga, koji je kasnio 43 stotinke. Velika borba za prvo mesto vodila se do poslednjeg trenutka trke.

Silađi je u izjavi za „Sportski žurnal” analizirao trku.

- Znao sam da će biti gusto i mislio sam da ću izgubiti u finišu. Na sreću, prevario sam se. Imao sam nekoliko promašenih zaveslaja na početku i trebalo mi je vremena da se vratim u ritam. Srećan sam što sam pobedom na Svetskom kupu završio ovu godinu u velikom bazenu - rekao je Silađi za „Žurnal”.

On je istakao da vremena za odmor nema.

- Odmah me čekaju treninzi. Letos sam se opustio i to je to. Možda posle treninga padne kobasica sa pivom. Jednim - rekao je sjajni Silađi.

On je u glavnom gradu Nemačke zaradio 2.500 dolara.

- Kada odbiju porez ostane mi 2.000, ali šta da radim. Nije ni ovako loše - završio je uz osmeh Silađi.

