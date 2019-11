SRPKINJA DRUGA NA PLANETI: Anja Kojić osvojila srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u Štutgratu! (FOTO)

Ovo takmičenje mi je mnogo značilo, to je velika prekretnica u mom životu, kaže Anja

Mlada srpska karatistkinja Anja Kojić, aktuelna prvakinja Evrope, dodala je još jedan "biser" u svoju kolekciju. Anja je od pre nekoliko dana vicešampionka sveta!

Na izuzetno kvalitetnom takmičenju u Štutgartu (Nemačka) učestvovalo je 1.900 takmičara iz 40 zemalja sveta, a mlada Srpkinja stigla je do srebrne medalje u kategoriji do 68 kilograma za takmičare od 18 do 21 godinu starosti.



- Imala sam dosta protivnica i svaka je bila veoma dobra. Želim sve da ih srdačno pozdravim. Iskreno, ovo takmičenje mi je mnogo značilo, to je jedna velika prekretnica u mom životu. Nadam se da ću nastaviti ovako i uspeti da stalno ostvarujem svoj cilj, a to je da verodostojno predstavljam našu zemlju - kaže Anja i zaključuje:



- Želim da zahvalim Fudokan savezu Srbije, mojim nacionalnim trenerima i mojoj reprezentaciji, svima koji su bili uz mene tokom nastupa.

