PSIHOPATA ZAPALIO DRUŠTVENE MREŽE! Vaso Bakočević najavio meč u Zagrebu: Leteće glave! Očekujte krv i nasilje, dobićete ono što ste platili!

Crnogorski borac je ponovo član vodeće evropske MMA promocije, a samo zahvaljujući činjenici da će u Zagrebu nastupiti i Marijuš Pudzijanovski, moraće da se zadovolji drugom borbom večeri.

Bakočević je prilično raspoložen pred prvi meč posle četiri meseca, a u Zagrebu će tražiti svoju 40. profesionalnu pobedu.

"U subotu ću 100 odsto napraviti neki cirkus. Ionako sam dobro plaćen za to. To je sastavni deo mene. Neko me volim neko me ne voli. Kad bi me svi voleli bio bih kao neka namazana splačina. Kad bih se svima uvlačio u guzicu... Ovako je dobro, neko me voli, neko ne. Nemam hidrata u telu pa sam kao leš, ali u subotu će leteti glave. Šta očekujem? Krv i nasilje, dobićete ono što ste platili", rekao je Bakočević.

Glavna borba večeri biće između bosanskog borca i internet senzacije Erka Juna i bivšeg Strongmena (najjači čovek na svetu) Marijuša Pudžijanovskog.

Kurir sport

Kurir