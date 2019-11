GOREĆE BANJALUKA! Dogovoren novi meč Veljka Ražnatovića! (FOTO)

Veljko Ražnatović (22) u ring nije ušao još od 31. maja, kada je za samo 90 sekundi nokautirao Hrvata Petra Mrvalja pred domaćom publikom u rodnom Beogradu! Posle te sedme pobede u isto toliko mečeva otkazan je megdan u Kanadi zbog problema sa vizom (planiran za početak septembra), a onda zbog povrede desne šake i zakazani duel sa Gruzijcem Giorgijem Zedginidzeom u Nemačkoj 12. oktobra. Kako sam kaže: „Ako Bog da sreće“, naredni spektakl u režiji najboljeg srpskog mladog kruzeraša očekuje nas 28. decembra u verovatno punoj hali „Borik“ u Banjaluci, prestonici Republike Srpske!

- Pauza jeste duga, pet meseci nisam imao borbu, ali me to nije sputalo, naprotiv. Treniram nikad jače, svestan da se sada od mene očekuje više, upravo zbog te duge pauze. Obećavam ljudima u mojoj Republici Srpskoj da će uživati u meču, biće to moj novogodišnji poklon za sve Srbe preko Drine - kao iz topa je ispalio Veljko.

I pored ringa Veljku su se dešavale mnoge stvari u međuvremenu, na jednu je posebno ponosan.

- Da, postaću otac sredinom seldeće godine. Moja Bogdana je trudna, presrećni smo. Takođe, promenio sam i tim koji radi sa mnom. Sada sam član „Serbian Fajtera“ i trener mi je Ivan Alimpić, ali trenutno se pripremam u Boskerskom klubu Naisus iz Niša. Brigu o mojoj karijeri preuzeo je naš legendarni bokser Nenad Borovčanin, prvi čovek Bokserskog saveza Srbije koji sada ima i sektor za profesionalni boks. Verujem da ćemo biti dobitna kombinacija i da će se plodovi naše saradnje videti već u Banjaluci - zaključio je Ražnatović.

Veljkov meč iz Banjaluke biće prenošen i na jednoj nemačkoj televiziji, a na spektaklu u „Boriku“ od boksa će se oprostiti Goran Delić. Promoter događaja u Republici Srpskoj biće Aleksander Petković iz Minhena.

Borovčanin: Prvi cilj titula prvaka Evrope! Nenad Borovčanin rado je pristao da pomogne Veljku u karijeri. - On je predvodnik nove generacije profesionalnih boksera, pokazao je strancima da više nismo topovsko meso za njih. Ima talenat i potencijal, vredno trenira, hrabar je i uporan. Dobro vidi svoju karijeru, ide stepenik po stepenik. Dometi su mu veliki. Iako mlad, uvažen je od predstavnika Ruske bokserske federeacije i već ima pozive da tamo boksuje, ali i u Nemačkoj i mnogim drugim zemljama širom Evrope. Cilj nam je da u narednih godinu-dve postane profesionalni prvak Evrope. Zadovoljstvo mi je što mogu da mu pomognem svojim kontaktima i uticajem u svetu profesionalnog boksa - izjavio je Borovčanin.

VELJKOV UČINAK U KARIJERI

Mečeva 7

Pobeda 7

Nokauta 4

