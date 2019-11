VELIKI PODVIG DŽUDISTA ZVEZDE: Crveno-beli se iz Portugala vraćaju sa BRONZOM oko vrata

Crveno beli su u Portugalu, u gradu Odivelasu, na ovogodišnjem izdanju najjačeg klupskog takmičenja u meču za bronzu pobedili odličnu rusku ekipu Ratiboreca 3:2, čime su nastavili niz briljantnih rezultata na međunarodnoj sportskoj sceni.

Ekipa u sastavu Strahinja Bunčić, Mihail Morohojev ( oba do 66 kg), Rustam Orujov, Aleksandar Rajčić (oba do 73 kg), Stefan Majdov, Milan Bunčić, Diminic Ressel ( svi do 81 kg), Dmitri Gerasimenko, Nemanja Majdov ( oba do 90 kg) i u konkurenciji preko 90 kilograma kapiten Bojan Došen sa trenerima Nikolom Nikolićem i Ljubišom Majdovim, uspela je da još jednom podigne lestvicu uspeha i da posle prošlogodišnjeg uspeha ostvarenog u Bukureštu, osvajanja bronzane medalje u Ligi šampiona, nastavi niz u elitnom klupskom takmičenju, što do sada nije uspelo ni jednoj ekipi sa naših prostora.

"Uvek ispunimo ono što obećamo, Tako je bilo i prošle godine u Bukureštu a to smo učinili i sada u Portugalu. Na svako takmičenje idemo samo sa najvišim ciljevima. Tako smo i sada uspeli u nameri da nastavimo niz fantastičnih rezultata u najjačem klupskom takmičenju Ligi šampiona. Čestitam momcima i čitavom klubu kao i navijačima koji su bodrili naše momke ovde u Portugalu. Istakao bih Bojena Došena kapitena koji je kao pravi vođa tima hladne glave doveo ekipu do pobede. Posebnu zahvalnost dugujemo vizionaru i počasnom predsedniku našeg kluba Ivanu Todorovu" - istakao je Stojan Vujko, predsednik UO DŽK Crvena zvezda

Crveno beli su na putu do pobedničkog postolja posle poraza u prvom kolu od 3:2 od francuske ekipe ESBM Blanc Mesnil u prvom meču repasaža ostvarili pobedu od 3:2, protiv uvek neugodne rumunske ekipe Clubul Sportiv Municipal iz Bukurešta. U duelu za odličje džudisti Crvene zvezde bili bolji od Ratiboreca 3:2.

Istorija klupskih nadmetanja počinje 2014. kada su Liga šampiona i Liga Evrope bili održavani istoga dana, ali u dve različite države. Srbija ali i Džudo klub Crvena zvezda upisali su se u sportsku istoriju osvajanjem bronzanog odličja 2014. u Hopdorfu u Holandiji kao i vicešampionskog zvanja Lige Evrope 2016. u Beogradu.

Kada je u pitanju Liga šampiona 2017. u Ankari, Crvena zvezda je bila na korak do odličja i ostvarila plasman na peto mesto da bi već sledeće godine crveno-beli tim u Bukureštu ostvario istorijski uspeh, bronzu u Ligi šampiona koji su ponovili i 2019 u Portugalu.

Kurir sport

Kurir