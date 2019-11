VATERPOLO LEGENDA IMA REŠENJE ZA PARTIZAN: Aleksandar Šoštar podržava predsednika Skupštine i održavanje sednice

Predsednik Vaterpolo kluba Partizan i legenda srpskog sporta Aleksandar Šoštar reagovao je na učestala medijska prepucavanja dve struje unutar kluba, zahtevajući od svih da se spuste tenzije i da se na najvaljenoj sednici Skupštine, sazvanoj od predsednika tog organa Zorana Avramovića, rasprave goruće stvari, bitne za dalje funkcionisanje kluba.

Šoštar tvrdi da su dve tačke dnevnog reda veoma bitne, a to su: izmena i dopuna Statuta, kao i glasanje o poverenju direktorki Tatjani Rakas i zato podržava nastojanje predsednika Avramovića da se sednica održi 2. decembra. Kako komentarišete ove disonantne tonove koji dolaze iz kluba, a tiču se dnevnog reda skupštine i termina njenog održavanja zakazanog za 02. decembar. Mislimo pre svega na različite stavove predsednika Skupštine i direktorke kluba? - Mislim da to nije dobro za klub, ali ovog puta moram da stanem na stranu predsednika skupštine Avramovića, koji je samo pokušao da radi svoj posao i zakaže skupštinu, gde je apsolutno u pravu kada kaže da je više puta obaveštavao kancelariju oko termina Skupštine, a da kancelarija nije postupila po njegovom zahtevu, iako je dužna da to uradi. Pojedini postupci kancelarije kluba u poslednje vreme nisu adekvatni renomeu kluba kakav je Partizan, tako da sam za poslednji sastanak UO bio prinuđen ra šaljem poziv sa mog privatnog mejla. Ja taj koji je insistirao da se skupština održi, predložio to UO kluba koji je to jednoglasno izglasao i na kraju da se ispoštuju zahtevi same direktorke, UO i Nadzornog odbora da se održi vanredna skupština. Da vam kažem ovde nije pitanje termina Skupštine, niti devet od 11 tačaka dnevnog reda. Ovde su problem samo dve tačke, a to su: izmene i dopune statuta i glasanje o poverenju direktoru. To je sve! Nema nikave misterije! Skupština će se održati, svako na skupštini može da predloži izmenu dnevnog reda i da prostom većinom usvoji novi dnevni red. Ovakve, igre i igrice nisu potrebne klubu, a niti podele među zaposlenima, trenerima i igračima, a pogotovo odnos pojedinaca u klubu koji ne izvršavaju svoje zakonske obaveze. To neću dozvoliti! Partizan je veći od svakog od nas i propisanih procedura ćemo se držati - rekao je Šoštar i dodao: - Predsednik UO po statutu predstavlja klub, i iz tog razloga je neprihvatljivo da se ispred kluba piše saopštenje, sa kojim se upoznajem putem medija. Od tog saopštenja kao Predsednik UO kluba se ograđujem. Da li ovakav vaš zahtev predstavlja pošetak procesa promena u klubu na rukovodećim pozicijama? - Partizanu su promene neophodne, ne može više ovako! Ako sam ja spreman da se povučem sa mesta predsednika u korist onih koji imaju jasan plan i viziju oporavka kluba koji je već dugo u krizi, onda to mora da budu i druga odgovorna lica u klubu! Nema misterije, Partizanu je potreban novac, da se sredi bazen, da se oformi jači i ozbiljniji tim na evropskom nivou, Partizan mora da igra Ligu šampiona! Moramo da ponovo uredimo našu školu, marketing mora mnogo bolje da funkcioniše, trebaju stabilni izvori prihoda zaposlenima! Zato su potrebni novac i novi ljudi! Da li sebe vidite u toj novoj ekipi ljudi? - Ja sam u Partizanu od 1975. godine, i ja sam čovek srpskog vaterpola i Partizana. Imam ogromno iskustvo i dobre kontakte i u FINA i u LEN gde sam član Biroa. Sve ove godine sam se borio za status srpskog vaterpola u svetu, u mnogim stvarima sam uspeo u nekima i nisam, ali to nikada neće umanjiti moju želju da se Partizan vrati na vrh Evrope i uzme osmu titulu prvaka Evrope. Te 2011. smo to uspeli, ali nas je ta titula, nažalost, finasijski iscrpela do krajnjih granica! Još uvek je to moguće sa pravim ljudima. Ko su novi ljudi? - Više manje tim se formirao, ponuđen je okviran plan za sanaciju VK Partizan, moje mišljenje je da je taj plan dobar. Više o svemu tome možemo da pričamo posle Skupštine 02.12.2019 - zaključio je Šoštar.

