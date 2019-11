KIKBOKS SPEKTAKL U PINKIJU: Međunarodni memorijalni turnir u čast šampiona Zorana Šijana

Povodom dve decenije od smrti čuvenog kikboksera Zorana Šijana, njegova porodica i prijatelji će sutra, 23. novembra od 19 časova, organiziovati Memorijalni turnir u pomenutoj borilačkoj veštini pod nazivom "20 godina bez velikog šampiona".

Ovoga puta turnir će nekon deset godina pauze biti organizovan uz pomoć Kik boks kluba „Zemun“ i pokroviteljstva Kik boks saveza Srbije.

"Sve je spremno za početak sada već tradicijalnog Memorijala posvećenog Zoranu Šijanu, koji ove godine nosi naziv “20 godina bez velikog šampiona” i sigurno će biti jedan od najboljih turnira u kik-boksu u Srbiji. Imaćemo osam mečeva, od kojih su tri uvodne i pet profesionalnih borbi. U borbi večeri, za profesionalnog prvaka Srbije, rukavice će ukrstiti Zlatko Turković i Miloš Đukić, a u preostalim borbama imamo goste iz Češke, Slovačke, Holandije i Slovenije" - kaže Bojan Ostojić, direktor i jedan od glavnih organizatora memorijala, inače i prijatelj Zorana Šijana.

Ulaz na Memorijal posvećen Zoranu Šijanu je besplatan.

"Svi koji žele da prisustvuju i uživaju kvalitetnom kik-boksu mogu da dođu sutra od 13 časova do blagajni hale “Pinki”u Zemunu, gde će besplatno dobiti ulaznice, a pored borbi smo spremili i niz interesantnih novina. Jedna od njih je i film o Zoranu Šijanu, koji ćemo sutra premijerno pustiti pred publikom. Zato očekujemo punu halu i potrudićemo se da ljubiteljima ovog sporta, svima onima koji su voleli, poštovali i uživali u veštini Zorana Šijana, priredimo pravi spektakl, jer on to svakako zaslužuje" – istakao je Bojan Ostojić.

