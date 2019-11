UMRI BRE VIŠE: Legendarni Veselin Vujović objasnio zašto su ga Slovenci smenili (VIDEO)

Vujoviću je uručen otkaz mesec i po dana pred start Evropskog prvenstva.

"Upravni odbor Rukometnog saveza Slovenije na današnjoj sjednici jednoglasno je odlučio da raskine ugovor o saradnji sa Vujovićem, koji je na klupi naše selekcije bio od maja 2015. godine. Nakon više od četiri godine odlične saradnje, zasićenost unutar nacionalnog tima nedavno je počela da uzima maha, što bi moglo da znači značajno ograničenje i preveliki rizik za predstojeće prvenstvo", navodi se u saopštenju RS Slovenije.

Međutim, Vujović, koji je istovremeno i trener Zagreba, za makedonske medije objasnio prave razloge razlaza.

Reč je o pobuni slovenačkih reprezentativaca. Nekolicina je ucenila Savez poručivši da neće igrati ako Vujović ostane selektor.

Vujović tvrdi da je otpušten zbog ispada na tajm-autu tokom nedavnog meča Zagreba sa Meškov Brestom u SEHA ligi. Tada je jednom igraču rekao:

"Umri, bre, jeb** ti život da ti jeb**! Umri da te više ne gledam!".

Zagreb, u čijim redovima je nekoliko slovenačkih igrača, je u seriji loših rezultata, pa je nekadašnji proslavljeni reprezentativac izgubio živce.

"Mislim da je to zbog onoga što se dogodilo na minutu odmora na utakmici PPD Zagreba. To je dovelo do pobune drugih igrača. Doveli su me zbog mog kartaktera, a sada i sklonili", rekao je Vujović.

Njegov ispad na tajm-aut možete pogledajte OVDE.

(Kurir sport)

