SRPKINJE FURIOZNE U JAPANU: Naše rukometašice precrtale Angolu na startu Svetskog prvenstva

Izabranice selektora Ljubomira Obradovića savladale su Angolu u prvom kolu Grupe A - 32:25 (16:12).

Naša reprezentacija je opravdala ulogu favorita protiv šampiona Afrike.

Srbija je vodila od početka do kraja utakmice. Već u prvom poluvremenu naše devojke imale su "plus sedam" - 13:6.

U uvodu drugog poluvremena došlo je do opuštanja, pa je Angola prišla na samo dva gola zaostatka - 16:14. Afrikanke su se držale do 21:19, kada je Srbija ponovo dodala gas, došla do maksimalnih "plus osam" - 31:23, a onda rutinski privela meč kraju za konačnih 32:25.

Najefikasnija je bila Željka Nikolić sa sedam golova, Jelena Lavko je dodala pet, a po četiri Dragana Cvijić i Jelena Trifunović.

Posebno se istakla golman Katarina Tomašević sa 13 odbrana.

Srpkinje naredni meč igraju u ponedeljak rano ujutru (04.30) sa Kubom.

Po tri reprezentacije iz svake grupe nastaviće takmičenje u drugoj fazi.

(Kurir sport)

