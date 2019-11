NI ROĐENA MAJKA GA NE BI PREPOZNALA: Pljačkaš nasrnuo na devojku, a nije imao pojma da je ona poznata MMA borkinja!

Naime, pljačkaš je napao Brazilku, ali nije imao predstavu da je u pitanju poznata ultimat borkinja. Na kraju, ispostavilo se da je njemu trebala pomoć, a ne njoj, što se može videti i po njegovoj faci posle celog haosa.

Sve se izdešavalo tako brzo, priča ona...

Polijana je pozvala Uber, a dok je čekala prevoz pojavio se njoj nepoznati čovek koji ju je najpre pitao koliko je sati, da bi potom seo blizu nje.

- Rekla sam mu koliko je sati, odbijao je da ode... A onda je počeo da priča kako ima pištolj kod sebe, da mu dam telefon koji sam već bila vratila u džep. Počeo je da govori da se ne opirem jer je naoružan - priseća se zanosna Polijana.

Stvari su potom počele brzo da se dešavaju.

- Kada je stavio ruku na pištolj, shvatila sam da je premekan i pomislila da je u pitanju lažnjak, neki od kartona... Shvatila sam da, čak i da je pravi, neće imati vremena da ga izvuče jer mi je bio preblizu - opisivala je hrabra Brazilka.

"Ustala sam i odmah ga dvaput udarila rukom, a onda i jednom nogom. Pao je, a ja sam pritrčala i od pozadi ga zgrabila oko vrata. Onda sam ga podigla i smestila, tako da sedimo gde smo i bili pre toga, i rekla sam mu "E, sad da sačekamo policiju".

On se pravdao da je "samo pitao koliko je sati", ali, Polijana Vijana tvrdi totalno drugačije:

"Ma, jeste, kako da ne... To je samo govorio jer je video koliko sam pobesnela. Zapravo, ja sam bila skroz okej posle toga. A bila sam jer on posle mojih udaraca više nije ni reagovao. Mislim da se uplašio. Čak i kada sam spomenula da ću tog časa da pozovem policiju, on je rekao 'Zovi'. A rekao je to jer se uplašio da ću ga još više pretući", istakla je ova 26-godišnjakinja, kojoj je podršku poslao i prvi čovek Ultimejt fajt šampionata, Dejna Vajt:

Polijana je u oktagonu imala učinak 10-1 do ovog incidenta na ulici, uz četiri nokauta, a potom je doživela tri poraza, dva odlukama UFC sudija, a onda je Venecuelanka Veronika Masedo postala jedina koja je uspela da je dovede u bezizlaznu situaciju, te je avgustovski meč okončan predajom Brazilke.

Kurir sport

Kurir