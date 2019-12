ŽESTOK ODGOVOR VUJOVIĆA: Slovenci ga optužili da je terao igrače da igraju poker u pare, a evo kako je Veselin regaovao

Vujović je, istovremeno dok je vodio reprezentaciju Slovenije, bio (a i dalje je) trener Zagreba.

Problem sa Slovencima je zapravo nastao zbog Vujovićevog ispada na klupi hrvatskog kluba.

"Umri, bre, jeb** ti život da ti jeb**! Umri da te više ne gledam!", grmeo je Vujović tokom tajm-auta na meču Zagreba sa Meškov Brestom u SEHA ligi.

To je bila inicijalna kapisla posle čega su navodno pojedini igrači odbili da budu deo reprezentacije Slovenije dok je Vujović selektor. Usledio je razlaz...

Onda su slovenački mediji plasirali svakakve ružne priče o Vujoviću.

"Vujović obožava da igra poker i to u ne baš male novčane sume. Obožavao je da sa igračima 'baca' poker, ali da bi se selo za njegov sto, moralo je da se plati 300 evra. Tek tada je počinjala igra. Oni koji bi platili i igrali, ulazili u krug miljenika. Oni koji to nisu želeli, doživljavali su redovna maltretiranja i ponižavanja na treninzima", piše na portalu slovenačke TV Nova.

Sada je došao red da im Vujović odgovori.

"Bili smo baš na putu za Seged, gde smo igrali utakmicu Lige šampiona, kad me nazvala jedna novinarka iz Srbije i rekla mi šta su neki slovenački mediji napisali. Ostao sam u šoku, bio sam frapiran. U Segedu igraju četiri slovenačka igrača, odmah mi je došao kapiten Jure Dolenec i rekao mi je da će se slovenački igrači oglasiti oko svega i reći svoju stranu priče kako bi me zaštitili", ispričao je Vujović za Index.hr.

Legenda rukometa je još u šoku.

"Zamislite što su oni napisali. Najpre da se ja uz poker opuštam, a onda da sam tražio pare od igrača da učestvuju u tim partijama. Kakve su to gluposti, je li vidite koliko je to kontradiktorno? Opuštam se, a onda tražim pare. Ipak, najviše me povredilo što su napisali da sam na treninzima ponižavao i maltretirao igrače koji su odbijali da učestvuju u tim partijama. Može li iko normalan da poveruje da bi neko mogao četiri godine opstati u takvoj sredini s takvim načinom ponašanja? Veseli me to da je nakon mog odlaska gotovo cela slovenačka javnost stala na moju stranu. Na zvaničnoj Fejsbuk stranici Slovenačkog rukometnog saveza od 500 komentara njih 450 je bilo u moju korist. Ljude ne možeš prevariti i lagati".

Svestan je, međutim, da je prenaglio tokom pomenutog tajm-auta.

"Možda su moj komentar i ona reakcija prema malome Vlahu bili ružni, ne ponosim se s tim, ali rukometni navijači u Sloveniji nisu zaboravili šta sam uradio tamo. Što se tiče te reakcije, istina, pogrešio sam, da mogu vratiti vreme, nešto tako nikad ne bih rekao. Međutim, taj dečko je moj miljenik, ja sam ga doveo u Zagreb iz Kopra, igra u prvoj postavi Zagreba i taman posla da sam išta mislio negativno. No ovo što je usledilo od tog jednog tabloidnog novinara je toliko pokvareno, zločesto i maliciozno, da ne znam šta bih rekao. Znam odakle to dolazi, ko vuče sve konce, ali, kako sam već rekao, pričekaću da vidim reakciju igrača, a onda ću preduzetii određene korake", zaključio je Veselin Vujović.

