SPEKTAKL U NOVOM SADU: Srpski Džejson Stejtam napada ratnika iz Brazila (FOTO)

Sam pogled na rivale koji će se boriti za šampionski pojas u „vatrenom ringu“ objašnjava o kakvoj sili se radi, kolika erupcija MMA šampiona čeka na nas na novosadskom Spensu 7. decembra 2019. godine sa početkom od 19:30 časova.

SBC 25 - Revenge! sastavljen je od renomiranih učesnika, velikog broja internacionalnih MMA duela najviše svetske klase. Jedna od borbi koja izaziva najviše pažnje je u lakoj kategoriji, do 70 kilograma, gde pojas brani jedna od najvećih svetskih nada, predstavnik legendarne brazilske Chute Boxe Akademije, Džekson "Tortora" Loureiro, protiv domaćeg borca, iskusnog i renomiranog ratnika iz Beograda, Slobodana "Limp" Maksimovića.

Maksimović je jedan od najboljih srpskih boraca u lakoj kategoriji, iza sebe ima 20 borbi i neodoljivo podseća na slavnog engleskog glumca Džejsona Stejtama. Iz fudbala Maksimović je 2008. prešao na MMA iako nije imao iskustva sa borilačkim veštinama.

„Od tada pa sve do sada MMA mi je postao način života. Prvi put na SBC manifestaciji takmičio sam se ove godine u Odžacima kada sam ostvario pobedu protiv Brazilca Benedita i pružio moj najbolji meč pred domaćom publikom. SBC postaje sve ozbiljniji što dokazuje i to da prave 25 priredbu i polako, ali sigurno uzimaju primat na Balkanu, iz tog razloga sam i odlučio da budem deo ove MMA familije. Očekuje me težak meč sa Tortorom, ali ne bi se prihvatao tog izazova da ne verujem u sebe i da mogu do trijumfa. Mislim da niti jedan borac ne ulazi u ring sa namerom da izgubi, tako da moja očekivanja su pobeda, a isto tako verujem da razmišlja i moj protivnik iz Brazila tako da nas sigurno iščekuje dobra borba. Pripreme su i dalje u toku i za sada sve napreduje kako treba, samo da se izgura bez povreda", objašnjava MMA as iz Beograda.

Maksimović ističe da mu na profesionalnom putu vetar u leđa daju, pored porodice koja mu je neprestana podrška i oslonac, njegovi prijatelji.

"Uvek gledam šta je ispred mene, a život mi je pokazao da ne treba preskakati korake, tako da jedina stvar o kojoj sada razmišljam jeste borba na SBC25, a posle toga možemo pričati o daljim planovima. Nadam se da će ljudi doći u što većem broju da podrže sve nas koji se borimo to veče na Spensu, a pre svega da podrži naše borce koji će ukrstiti rukavice sa borcima iz inostranstva i siguran sam da će uživati u odličnim borbama, jer iskreno mislim da je ovo do sada u Srbiji najjači „fight card", zaključio je srpski Džejson Stejtam.

Ratnik iz Brazila našu zemlju smatra drugim domom i sa velikom dozom sreće i zadovoljstva doputovao je u Novi Sad gde privodi pripreme kraju za meč koji ga očekuje protiv Maksimovića.

"Šampionski pojas sam osvojio pre godinu dana upravo u Novom Sadu, zatim odbranio na manifestaciji u Odžacima. Ne vidim razlog da tako ne bude i ovaj put, očekujem da ću stići do pobede nad Maksimovićem za kojeg znam da je izuzetno jak i dobar borac, repektujem ga kao i svakog ko samnom uđe u ring, ali znam i svoje mogućnosti i snagu. Moj život je MMA i moj svaki dan je posvećen borbama, usavršavanju u svakom segmentu, svakoj karici koja čini lanac ove profesije. Moj san i cilj jeste da budem najbolji na svetu, neću odustati dok to ne ostvarim, za to sam se rodio i to je moj put. Verujem da će mi Bog dati tu snagu, energiju, moć i sreću da ispunim zadatak koji sam sebi zacrtao", objašnjava Tortora.

Mladog asa svetske MMA scene sada imamo priliku da vidimo uživo u Srbiji, a svetski stručnjaci iz MMA redova mu predviđaju mu sam svetski vrh.

"SBC je moja porodica, kao i Chute Boxe Akademija iz koje sam ponikao. I moj Brazil i Srbija su deo mene i zauvek će to i ostati. I kada jednog dana, a verujem da će on doći, dotaknem zvezde na svetskom nivou, čak i ako budem najbolji svih vremena, nikada neću zaboraviti trenutke koje sam doživeo kako kod kuće, tako i ovde u zemlji koju smatram mojom drugom kućom".

Tortora smatra da je jedan put ka osvarenju cilja, potpunoj sreći i naslovu šampiona.

"Sport je takav, danas si dole, radiš danonoćno, maštaš, izgaraš u želji, motivaciji, svemu što te pokreće da sve ovo radiš, a što ni malo nije lako. I već preko noći, kroz jedan trenutak lansiraš se u zvezdanu orbitu, a samo ti znaš koliko posvećenosti, rada, bola je prošlo kroz tvoj put ka tom vrhu. I kad ti se vrata sportskog raja otvore ne smeš zaboraviti taj put kojim si prošao, jer to je put satkan od tvog znoja i svih ljudi koji su bili uz tebe i zajedno sa tobom lomili prepreke do cilja. Taj put mora uvek biti isti, dostojanstven i u kome moraš uložiti sve od sebe i tek tada očekivati željeno, i kada si na početku i kada dođeš na vrh, to je moj moto i njega ću se uvek držati", zaključio je Tortora.

