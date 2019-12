NOĆ ŠAMPIONA U NOVOM SADU: Veliki MMA spektakl u SPENS-u! Iz vatrenog ringa do zvezda (FOTO)

U Velikoj hali novosadskog SPENS-a u subotu sa početkom u19.30 biće održane borbe mešovitih borilačkih veština. Publika koja voli borilačke sportove imaće priliku da uživa u borbama vrhunskih MMA boraca, poznatih i priznatih svetskih majstora u šestougaonom borilištu - heksagonu. Već sam pogled na listu boraca ukazuje da će to biti pravi praznik u kome će uživati svi oni koji dođu i prisustvuju okršajima u "vatrenom ringu".

Istinska noć šampiona!

U VIP salonu SPENS-a danas je održano zvanično merenje i konferencija za medije Serbian Battle Championship 25 - Revenge! Predstavnici medija i posetioci u sali imali su priliku da vide zvaničnu proveru kilaže svih boraca koji će nastupiti na MMA spektaklu u "Srpskoj Atini", kao i da čuju razmišljanja glavnih aktera ove velike internacionalne manifestacije najbrže rastućeg sporta na svetu i njihova očekivanja kada je reč o narednom SBC-u.

Lista učesnika je dugačka, dodatno je bogate četiri borbe za prestižne SBC šampionske pojaseve, ali treba izdvojiti borbe u poluteškoj kategoriji gde će megdan podeliti dve legende svetskog MMA - aktuelnog šampiona, koji je nastupao na svim velikim svetskim turnirima, Brazilca Majkla "Big Rig" Falkaa, i izazivača, hrvatskog borca sa najviše UFC nastupa iza sebe, Igora "The Duke" Pokrajca, koji će dati sve od sebe kako bi osvetio poraz nokautom u prvoj rundi od Falkaa, koji se dogodio na SBC 21 Revenge! Manifestaciji maja 2019.

"Od Brazilca sam izgubio prošli meč, bio sam neoprezan i dozvolio da me protivnik nokautira. Ovoga puta sam mnogo spremniji, fokus je na maksimumu kako ne bih ponovio grešku. Jedva čekam novi okršaj, novi izazov", reči su Igora Pokrajca.

Brazilac takođe najavljuje beskompromisnu borbu.

"Moja pobeda nad Pokrajcem u našem prvom međusobnom duelu je već zaboravljena. Moj protivnik je izuzetno dobar borac i sigurno je da mi neće biti lako. Očekujem sjajnu borbu koja će zadovoljiti gledaoce i verujem u moju pobedu", rekao je Falkao.

Branilac titule u lakoj kategoriji, do 70 kg i jedna od najvećih svetskih nada, predstavnik legendarne brazilske Chute Boxe akademije, Džekson "Tortora" Loureiro, boriće se protiv domaćeg borca, iskusnog i renomiranog ratnika iz Beograda, Slobodana "Limp" Maksimovića.

Miro Jurković, jedan od najboljih domaćih majstora ovog sporta boriće se za upražnjenu SBC titulu u srednjoj kategoriji protiv svetskog prvaka u brazilskoj džiju-džici, iz Brazila, Manoela Fernandesa Neta, i tako pokušati da osveti jedini poraz u dosadašnjoj profi karijeri.

Za naslov najboljeg borca u muva kategoriji gledaćemo vrhunski brazilsko-ruski okršaj. Iskusni profesionalac Žoridson "Fein" Reis de Souza iz Brazila boriće se protiv neporaženog dagestanskog fenomena, sa najvišim odličjima na svetskim kombat sambo takmičenjima, Magomedgadžija Šanavazova.

Miljenik ženskog dela publike, jedan od najvećih domaćih potencijala, neporaženi borac novosadskog Family Fight Teama Predrag Bogdanović, imaće ispit karijere protiv renomiranog brazilskog borca, majstora parterne borbe, iz legendarne Chute Boxe akademije, Laerte "Midnight" Silve.

Uz sve ove istinske majstore oktagona svoje snove o uspehu i karijeri potraziće i borci sa ovih prostora Nenad Avramović, Nemanja Uverić, Nemanja Kovač. U heksagon će i dve dame, Julija Pajić i Marina Mihajličin (Šejla Omerović otkazala zbog povrede).

"Noć šampiona koja će se održati na SPENS-u je jedna od najznačanijih borilačkih manifestacija na našim prostorima, ali i šire. Sve ono što smo do sada uradili samo pokazuje našu spremnost i sposobnost da u datim okolnostima pružimo sve najbolje kako učenicima, tako i publici. Ne sumanjamo da će ovaj događaj biti inspiracija da napravimo i nešto daleko veće i značanije, a poznati smo kao izuzetno dobri oragnizatori. Očekujem da će ovaj spektakl doprineti daljoj popularizaciji MMA u Srbiji i da ćemo omasoviti sport koji je u najvećoj ekspanziji i najpopularniji borilački sport u svetu", rekao je glavni organizator i direktor SBC-a Bojan Mihajlović.

1. Nemanja Uverić (84,5 kg) vs Adrian Radovanović (81,7 kg) 2. Nenad Avramović (77,5 kg) vs Max Lima (76,8 kg) 3. Julija Pajić (74 kg) vs Marina Mihajličin (73 kg) 4. Mario Žgela (92,8 kg) vs Givago Giba Francisco (92,2 kg) 5. Nemanja “Sledgehammer” Kovač (77,4 kg) vs Antonio Paulo Nego (77,1 kg) 6. Kirill Tropinin (66,4 kg) vs Lucas Ananias (65,8 kg) 7. Predrag Bogdanović (77,3 kg) vs Laerte Midnight Silva (77 kg)

Title Fight Flyweight -57 kg 8. Joriedson de Souza Fein (57 kg) vs Magomedgadzhi Shanavazov (56,1 kg)

Title Fight Middleweight -84 kg 9. Miro Jurković (83,4 kg) vs Manoel Fernandes Neto Jr. (83,4 kg)

Title Fight Lightweight -70kg 10. Jackson “Tortora” Loureiro (69,5 kg) vs Slobodan “Limp” Maksimović (69,1 kg)

Main Event Title Fight Light Heavyweight -93 kg 11. Maiquel “Big Rig” Falcao (91,7 kg) vs Igor “The Duke” Pokrajac (93 kg)

