BANATSKI SUPER DEKA: U šestoj deceniji, najbolji srpski predstavnik šampionata Balkana!

Najstariji je aktivni moto trkač u Srbiji i na Balkanu. Od prošle godine član je zrenjaninskog „Petrovgrada“, jer u Kikindi još ne postoji registrovan moto klub:

foto: Privatna Arhiva

- Pokretanje moto šampionata Balkana raspalilo je staru strast u meni, pa sam se vratio aktivnom trkanju. Neću da krijem, bez ovog adrenalinskog užitka jednostavno ne mogu da funkcionišem- priznaje Kulizić za Kurir i nastavlja:

foto: Saša Urošev

-Na stazama sam bio aktivan do 1990. godine, a onda su „gladne“ godine učinile svoje. Iako do prošle godine nisam vozio, popravljao sam i održavao motore. Povratak trkanju, u šestoj deceniji života, protekao je bolje nego što sam očekivao. Iza mene je, bez lažne skromnosti, uspešna povratnička sezona. Peti sam u šampionatu od 13 vozača. Ispred mene su četvorica rumunskih vozača, dok sam ja najbolje plasirani predstavnik Srbije. Nastupam u najjačoj klasi „open specijal“ do 1.100 kubika. Vozim „kawasaki GPZ 900 R“- kaže Kulizić.

foto: Privatna Arhiva

Balkanski Rosi, kako Kulizića od milošte zovu, i sam je veliki fan jednog od najboljih motociklista svih vremena:

foto: Privatna Arhiva

-Mislim da ne postoji motocilkista koji ne voli Rosija. I ja sam jedan od njih. Definitivno je tokom dvadesetogodišnje trkačke pauze u meni tinjala vatra i valjda je samo nešto trebao da se raspali plamen. U nekom trenutku prednost sam dao porodici, poslu, ćerki i sinu. Verujem da će narednih godina naš šampionat da se trkački poveća. Imali smo samo četiri trke, po dve u Kraljevu i Zrenjaninu. U Bukurešt nismo putovali, jer nam je daleko i skupo. I pored toga, šampionat sam završio na petom mestu. Verujem da još mogu da napredujem- optimističan je Kulizić.

foto: Privatna Arhiva

Kikinda ulazi u trkački kalendar? Trkačka 2020. godina startovaće u junu, trkom u Kraljevu. Kulizić priželjkuje više trka, a to žele i drugi vozači. Veoma ga raduje najava da Kikinda dobije trkački moto klub: -I to nije sve. Postoji šansa da se i u Kikindi organizuje trka i to kod nove fabrike „Banini“ i Lovca. Hteli smo to još prošle godine da uradimo, ali su iskrsli tehnički problemi . Poslednja ulična trka u Kikindi je održana 1986. godine. Pobedio sam u trci do 50 kubika. Kroz cilj sam kao drugi prošao na motociklu u klasi do 250 kubika. Moto trke održavale su se 6. oktobra, povodom Dana oslobođenja Kikinde. Odatle je sve i poteklo- prisetio se Kulizić.

foto: Saša Urošev

S.U.

Kurir