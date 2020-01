PUKLO! Bivši proslavljeni reprezentativac opleo po Rukometnom savezu: Oni ne žive za rukomet, već žive od njega!

Manojlović je za hvratski ''Index'' pričao o razlikama između srpske i hrvatske reprezentacije pred sutrašnji duel ova dva tima. Manojlović je bivši reprezentativac Srbije koji je osvojio srebro sa našom selekcijom 2012. godine na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

- Ovo što se događa sa srpskom reprezentacijom u Gracu nije slučajno. Sve je to posledica katastrofalnog rada u Rukometnom savezu Srbije u posljednjih 20 godina. Ljudi koji tamo rade ne žive za rukomet, oni žive od njega. Rukomet shvataju kao izvor svojih prihoda. Sve je to uzrok onoga što danas gledamo na terenu. Nisu krivi ni igrači ni stručni štab, kriv je nerad tokom dugog niza godina. Srpski rukomet je paradoks u svetskim razmerama. Uvek smo imali odlične igrače, igrača je uvek bilo i biće, ali do nekog pravog rezultata ne možemo doći. Tužno je da smo u tom periodu uzeli samo jednu medalju, a i nju smo osvojili na domaćem terenu, kad smo svi bili naterani da damo svoj maksimum da se ne osramotimo pred našim navijačima. Ilić je godinama bio jedan od najboljih svetskih igrača, Vujin je svetska klasa, Srbija ima Nenadića koji je najbolji evropski igrač prošle godine, Simić je osvojio Ligu šampiona, a Cupara fantastično brani u Veszpremu. Imamo igrača, ali ili ih iz nekog razloga ne vodimo ili ako ih i vodimo, za reprezentaciju igraju neuporedivo slabije nego u svojim klubovima - rekao je Manojlović za Index i nastavio:

- Nemamo problem samo s muškim rukometom. Ista je stvar i sa ženskim. Sistem ne postoji. Reprezentacija Jugoslavije je na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu osvojila zlato i u muškoj i u ženskoj selekciji. To nikad niko više nije uspeo da uradi. Zato što je postojao jasan i organizovan sistem. Srbija je promenila desetak selektora u jako kratkom vremenskom periodu. Nijedan od njih nije dobio šansu da odradi celi olimpijski ciklus. Rezultati mladih selekcija su katastrofalni, premda imamo nekoliko odličnih mladih igrača. Najbolji primer je juniorsko SP u Brazilu gde smo imali nekoliko momaka koji su igrali ozbiljan rukomet, a mi umesto da se borimo za zlato, morali smo igrati onaj President Cup, koji igraju najgore selekcije na turniru. Selektor je smenjen par dana pre turnira, a reprezentaciju su dali Dejanu Periću koji je tada bio selektor A selekcije. Totalni haos na svim poljima - dodaje nekadašnji reprezentativac.

Manojlović smatra da Nenad Peruničić nije kriv za situaciju u kojoj se nalazi srpski rukomet, ali smatra da je njegovo postavljanje na klupu reprezentacije samo jedna u nizu loših odluka u rukometnom savezu Srbije.

- Teško mi je njega definisati. Peruničić je jednostavno produkt užasnog sistema. Bio je izuzetan igrač, ali kao trener nije uradio baš ništa što bi bilo zalog da dobije selektorsku stolicu. U Zvezdi je promenio više od sto igrača u nekoliko godina koliko je bio trener, a nije napravio ništa. Bez novca nema ni rezultata, a samim tim ni on nije mogao napredovati kao trener. Njegovo postavljanje na selektorsku funkciju smatram neprimerenim. Ne zato što je on loš čovek ili što je bio loš igrač, već zato što je kao trener bio nepripremljen za tu poziciju. Savez ga nije pripremao za tu poziciju. Nije mu data nijedna mlađa selekcija da se uči poslu selektora, već je odmah dobio seniorsku selekciju da se uči na njoj. Dečje bolesti morao je proživljavati s najboljom ekipom. Meni je to neshvatljivo. Bili smo 18. na SP-u, a ove kvalifikacije smo prošli samo zahvaljujući čudnim rezultatima i neobičnom spletu okolnosti. U pripremnom periodu imali smo samo jednu pobedu, protiv Egipta kod kuće kad je Egipat došao s nekom trećom ekipom. Peruničić ima svojih ograničenja kao trener, ali je u prvom redu produkt sistema koji ne valja - istakao je Manojlović.

