POČINJE ŠAMPIONAT EVROPE ZA VATERPOLISTE Dejan Savić: Srbija kao Borg na Vimbldonu 1980. godine (FOTO)

Selektor Dejan Savić poveo je na šampionat najjači tim, koji će, uprkos tome što su Olimpijske igre prioritet u 2020, pokušati još jednom da pokori Stari kontinent i potvrdi dominaciju u 21. veku (sedam zlatnih medalja i po jedno srebro i bronza).

Srbija je u B grupi, prvi rival sutra od 17.30 sati biće Rusija, a potom slede dueli sa Rumunijom (16. januara) i Hiolandijom (18. januara).

foto: Starsport©

Nema dileme, srpski tim će kao prvi u četvrtfinale, gde je u 22. januara "projektovani rival" Mađarska ili Španija.

"Favoriti smo u grupi i već razmišljamo kako da, ako budemo prvi, iskoristimo one slobodne dane da za četvrtfinale, ostanemo u ritmu, a takođe gledaćemo šta rade naći potencijalni protivnici Mađari i Španci koji zaslužuju sam respekt. Imamo naravno motiv, na to nas obavezuju i tradicija i rezultati. Ne razmišljam o petoj uzastopnoj tituli kao takvoj. Gledao sam film o čuvenom susretu Bjorna Borga i Džona Mekinroa u finalu Vimbldona. Borg je tada rekao da ako pobedi peti put uzastopno onda ulazi u istoriju. U suprotnom one četiri osvojene niko neće da pamti", izjavio je Savić.

foto: Dado Đilas

Borg je uspeo, u finalu Vimbldona 1980. godine pobedio je Mekinroa i osvojio peti Vimbldon u nizu. Na redu su vaterpolisti Srbije....

(Tanjug)

Kurir