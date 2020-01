NAMA TRADICIJA, OSTALIMA GLAVOBOLJA: Vaterpolisti Srbije jedva čekaju početak EP! Prva je Rusija (KURIR TV)

Iz Budimpešte za Kurir - Gojko Filipović

Ako pitate naše vaterpoliste konačno je došao dan početka Evropskog prvenstva koje se održava u Budimpešti. Vreme je da se „naplati“ sve ono što se radilo tokom priprema i da se krene u pohod na peto uzastopno evropsko zlato.

Selektor Dejan Savić je, baš kao i njegovi izabranici, rasterećen bar po jednom osnovu. Delfini za razliku od svih ostalih rivala imaju obezbeđenu olimpijsku vizu. Pred današnji duel sa Rusima, koji na papiru važe za najtežeg rivala u grupi, Savić kaže:

- Svaki početak je težak s tim što mi ne možemo da gledamo stvari na taj način jer defintivno moramo da opravdamo ulogu favorita u grupi, ali i na čitavom prvenstvu. Kroz pripreme smo ispunili zadatke i spremno očekujemo utakmicu sa Rusijom – kaže Savić pa konstatuje:

- Igramo na bazenu na kom nismo imali, niti ćemo imati prilike da treniramo pre turnira, ali u suštini spremno očekujemo duel sa Rusijom. Mogu da budu izuzetno nezgodni, ali povreda najboljeg igrača je veliki problem za njih. Ne znam ni koliko ih je opteretio čuveni skandal sa dopingom, odnsono to što su hendikepirani i ne mogu da se bore za Olimpijske igre. Sigurno je da ekipama koje se nisu kvalifikovale za OI to donosi mnogo glavovolje i stresa, a nama da u tradiciji srpskog sporta imamo najviše domete.

Trofejni srpski igrač i selektor za kraaj poručuje da će pored naših utakmica budno pratiti i mečeve koje budu igrali Mađarska i Španija, naši potencijalni rivali u četvrtfinalu:

- Favoriti smo u grupi i razmišljamo kako da, ako budemo prvi, iskoristimo slobodne dane pre četvrfinala. Imamo motiv, na to nas obavezuju i traidcija i rezultati.

Najteži rival u grupi - Rusija

Stefan Mitrović ima ogromno iskustvo igranja na najvećim takmičenjima, a kao najtežeg rivala u grupi ističe upravo današnjeg rivala – Rusiju.

- Prvo zato što je to najteža utakmica na šampionatu do četvrtfinala. Bez obzira na pripreme uigranost treba da dođe do izražaja. Biće zahtevno jer su oni fizički dobri, a posle toga Rumunija i Holandija kao rivali protiv kojih ćemo možda moći malo da kalkulišemo i da se poštedimo. Posle ide četvrtfinale i tu, pored Hrvatske, nismo moglida dobijemo težeg potencijalnog rivala.