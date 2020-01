HUMANOST POD OBRUČIMA: Akteri košarkaške IT Lige obradovali mališane s Kosova i Metohije!

Treću godinu zaredom, košarkaška IT Liga je, pored mnogobrojnih dobrotvornih akcija koje sprovodi tokom svake sezone od početka svog postojanja, i ove godine uspešno izvela akciju sakupljanja novogodišnjih paketića za decu u beogradskim zdravstvenim ustanovama, sa tim što su ove godine paketićima obradovani i mališani sa Kosova i Metohije.

Kroz akciju prikupljanja i podele preko 400 paketića koja je trajala oko mesec dana, organizatori IT Lige zajedno sa svojim učesnicima i partnerima obradovali su mališane u bolnici za ORL “dr Dragiša Mišović”, institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, bolnici za dečije plućne bolesti, prihvatilištu za decu Beograda, institutu za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, srednjoj zanatskoj školi za rehabilitaciju učenika sa smetnjama u razvoju i učenju u Beogradu, crkvi Svete Petke na opštini Čukarica ali i u osnovnoj školi “Miladin Mitić” u Lapljem selu nadomak Prištine. Akciju je podržala i pomogla i organizacija NURDOR.

Ovo nije jedina humanitarna akcija koju IT Liga sprovodi. Naime, svakog proleća organizuje se humanitarna “All Star utakmica” gde najbolji košarkaši Lige učestvuju na revijalnoj utakmici za koju se ulaz plaća, a na kojoj je cilj sakupiti što više novca koji posle u saradnji sa organizacijom “Zajedno za život” ide onima kojima je najpotrebniji. Prošle sezone, samo na ovom događaju, IT Liga je donirala preko 40.000 dinara u dobrotvorne svrhe.

IT liga je prvo sportsko takmičenje ovog tipa u Srbiji. Ideja projekta je da okupi firme iz IT sveta na jednom mestu, i omogući učesnicima jedinstveno iskustvo koje sportsko takmičenje pruža, gde se firme kroz dobro druženje i “team-building” takmiče za titulu šampiona IT Lige.

Detaljne informacije o aktuelnostima u IT Ligi možete pronaći na zvaničnom sajtu lige www.itliga.rs.

