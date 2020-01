KURIR U BUDIMPEŠTI: Hajde da precrtamo i te Holanđane! (VIDEO)

Vreme je da srpski vaterpolisti odrade i treći zadatak u grupnoj fazi Evropskog prvenstva u Budimpešti. Rival Srbije, čije je zvanično osiguranje UNIQA, biće Holandija, a meč počinje u 20.30.

Čeka nas još jedna utakmica u kojoj će izabranici selektora Dejana Savića gledati da potroše što manje snage i rade na ispravljanju grešaka uočenih u prva dva meča. - Nismo se previše bavili Holandijom, tu utakmicu treba da iskoristimo kao neku vrstu pripreme za četvrtfinale. Malo smo teži u vodi, ali sve je to po planu kako bismo to četvrtfinale dočekali maksimalno spremni - kaže Milan Aleksić. Posle remija Mađarske i Španije i dalje je velika nepoznanica ko će Srbiji biti rival u četvrtfinalu, a gotovo sigurno je da će to biti jedna od ove dve ekipe. - Što se nas tiče, bitno je da podignemo igru na što viši nivo, pre svega u odbrani, a ne da priželjkujemo protivnika. Videćemo s kim igramo, siguran sam da ćemo na maksimumu dočekati tu utakmicu - poručio je Aleksić.

Divan dan Iznenadili slavljenika Jakšića Novinarska ekipa koja prati vaterpoliste napravila je malo iznenađenje za Nikolu Jakšića. Naime, naša „devetka“ juče je napunila 23 godine, pa je od sedme sile dobio poljupce, povlačenje za uši i nešto da se zasladi. Tortu za Nikolu pripremili su i njegovi saigrači.

EVROPSKO PRVENSTVO 3. kolo

Grupa A

Slovačka - Hrvatska16.00 Nemačka - Crna Gora17.30 1. Hrvatska 2 2 0 0 28:19 6 2. Crna Gora 2 1 0 1 25:15 3 3. Nemačka 2 1 0 1 17:22 3 4. Slovačka 2 0 0 2 9:23 0

Grupa B

Rumunija - Rusija11.30 Srbija - Holandija20.30 1. Srbija 2 2 0 0 28:16 6 2. Rusija 2 1 0 1 24:22 3 3. Holandija 2 1 0 1 18:23 3 4. Rumunija 2 0 0 2 15:24 0

Grupa C

Turska - Španija10.00 Malta - Mađarska19.00 1. Španija 2 1 1 0 34:18 4 2. Mađarska 2 1 1 0 30:16 4 3. Turska 2 1 0 1 18:29 3 4. Malta 2 0 0 2 7:23 0

Grupa D

Italija - Gruzija14.30 Francuska - Grčka13.00 1. Italija 2 2 0 0 20:13 6 2. Grčka 2 1 0 1 23:20 3 3. Gruzija 2 1 0 1 19:24 3 4. Francuska 2 0 0 2 14:19 0

Kurir.rs/ Foto: www.2020budapest.com

Kurir