KURIR U BUDIMPEŠTI! DELFINI SE OPORAVILI OD ŠPANIJE: Srpski vaterpolisti potopili Grčku! Sa Italijom za 5. mesto

Od specijalnog izveštača Kurira iz Budimpešte - Gojka Filipovića

"Delfini" su odreagovali posle bolnog neuspeha u četvrtfinalu, kada ih je Španija eliminisala posle peteraca. Posle četiri uzastopne titule evropskog šampiona, Srbija sada mora da se bori za peto mesto...

Nije bilo lako izabranicima selektora Dejana Savića da se "izdignu", ali su uspeli.

Duško Pijetlović danas nije igrao zbog bolesti, a u bazenu su se našli Vico i Mandić, koji su "roviti".

"Delfini" su protiv Grčke poveli 3:1, ali je uspedio pad u njihovoj igri i kontraudar rivala. Vaterpolisti iz zemlje Helena su serijom 3:0 napravili preokret - 4:3.

Ipak, Filip Filipović i drugovi su se trgli tokom druge četvrtine, do poluvremena vratili prednost na svoju stranu (6:5), a u nastavku je i uvećali do maksimalnih "plus četiri" (11:7 i 12:8). Meč su rutinski priveli kraju.

Najefikasniji je bio Nikola Dedović sa tri gola.

Italija je savladala Rusiju 14:12, pa će se svetski i olimpijski šampioni u nedelju boriti za peto mesto.

TOK MEČA:

Četvrta četvrtina - 12:9:

8. minut - 12:9 - Kolomvos postavlja konačan rezultat.

7. minut - 12:8 - Još jedan gol Mitrovića.

7. minut - 11:8 - Funtulis smanjuje zaostatak Grka.

6. minut - 11:7 - Ponovo Vico, ponovo Šrauba.

Treća četvrtina - 10:7:

8. minut - 10:7 - Šrauba Vica! Sudije su konsultovale VAR, koji je potvrdio da je lopta celim obimom prešla gol-liniju.

5. minut - 9:7 - Bomba Vlahopulosa.

5. minut - 9:6 - Kontra Srbije i gol Filipovića.

4. minut - 8:6 - Treći Dedovićev pogodak danas.

3. minut - 7:6 - Grci se ne predaju! Argiropulos brzo realizuje napad sa igračem više.

2. minut - 7:5 - Mitrović iz peterca.

Druga četvrtina - 6:5:

8. minut - 6:5 - Mitrović! Ponovo vode "delfini".

7. minut - 5:5 - Papanastiju za novo izjednačenje, Grci pogađaju još jednom sa igračem manje.

6. minut - 5:4 - Mandić vraća prednost Srbiji.

4. minut - 4:4 - Uplivavanje i gol Dedovića.

2. minut - 3:4 - Vlahopulos! Grci u seriji 3:0!

Prva četvrtina - 3:3:

8. minut - 3:3 - Kolomvos koristi igrača više... Isti scenario kao na meču Srbije sa Španijom. "Delfini" su poveli 3:1, rival ih stigao...

7. minut - 3:2 - Genidunjas ne dozvoljava "delfinima" da se odlepe.

6. minut - 3:1 - Filipović u stilu odbojkaša ubacuje loptu u mrežu.

4. minut - 2:1 - Dedović pogađa posle kontre.

2. minut - 1:1 - Vlahopulos rešava igrača više.

1. minut - 1:0 - Jak i precizan udarac Prlainovića.

Srbija igra bez bolesnog Duška Pijetlovića.

Vaterpolisti Srbije i Grčke igraju utakmicu za plasman od 5. do 8. mesta na Evropskom prvenstvu u Budimpešti.

Ove dve selekcije sastajale su se šest puta na prvenstvima Starog kontinenta i naš tim slavio je u svim dosadašnjim duelima.

