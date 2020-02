DA SE VIDI KO ĆE VLADATI PLANETOM: Ko preživi pričaće! Udariće Vajlder na Fjurija

Bokserski šampioni Diontej Vajlder i Tajson Fjuri nemaju mira pred veliki okršaj 22. februara u Las Vegasu. Obojica u svom stilu najavljuju borbu za titulu šampiona, pa otuda ne čudi što im svetski mediji daju značaj.

Biće to njihov drugi međusobni okršaj, ponovo za šampiona u teškoj kategoriji VBC. Svi su spremni za taj spektakl, a „bronzani bombarder“, kako zovu Vajdlera, jedva čeka novi okršaj protiv velikog šampiona.

- Totalno sam spreman. Nikad nisam bio srećniji u životu nego sada. Kad me vidite u kampu koliko sam pun samopouzdanja i koliko naporno radim, onda od mene možete očekivati velike stvari. Što se tiče mog protivnika, vidim da spominje svoju snagu, koju nisam video. U našem okršaju video sam jastuke umesto pesnice. To sam ja osetio. Vidim spominje neku strategiju kako će me pobediti, odnosno nokautirati, baš me zanima kako će u tome uspeti. Radujem se tom 22. februaru - poručio je Vajlder.

S druge strane, Tajson Fjuri je ubeđen u svoj trijumf i sebe smatra „kraljem Cigana“.

- Rođen sam kao pobednik, tako se i sada osećam. Odlično treniram i spreman sam za mog protivnika. Ja sam „kralj Cigana“ i siguran sam u svoju pobedu. Cenim Vajdlera, on je fantastičan borac, ali znam kako ću mu se suprotstaviti i dokazati ko je najbolji na svetu - istakao je Fjuri.

STARI ZNANCI PRVI MEČ ZAVRŠEN BEZ POBEDNIKA Podsetimo, Dionte Vajlder i Tajson Fjuri već su imali jedan meč za šampiona u teškoj kategoriji VBC pre nešto više od godinu dana, ali on je završen bez pobednika. Fjuri je bio bolji u većem delu meča, ali u poslednjoj, 12. rundi je nokautiran. Sudije su na kraju odlučile da meč bude nerešen. foto: EPA

Kurir.rs/ Milan Nastić, Foto: AP, EPA

Kurir