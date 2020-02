PRIČA O JUNAKU ISTORIJSKOG USPEHA KANZASA KAO PRIMER SVIMA: Doživeo je najgoru porodičnu tragediju, ali nije odusto!

Jedan od najboljih NFL trenera 61-godišnji Endi Rid napokon je došao do Superboul prstena, njegov Kanzas je u Majamiju osvojio titulu prvaka u američkom fudbalu pobedivši San Francisko 31:20.

Pre dolaska u Kanzas Rid je vrlo uspešno vodio Filadelfija Iglse (1999–2012). U 14 sezona devet puta ih je odveo u doigravanje, četiri puta su zaustavljeni u konferencijskom finalu, a 2005. su izgubili veliko finale od Petriotsa (21:24).

Pred početak 14. sezone u Filadelfiji Rid je doživio porodičnu tragediju koja bi mnoge slomila. Njegov 29-godišnji sin Geret je u avgustu 2012. umro od predoziranja heroinom. Tragedija Džefri Luri je, kako sam kaže, morao da donese najtežu odluku u životu, i Ridu uruči otkaz.

Nasuprot saveta da uzme odmor kako bi se oporavio od gubitka sina, Rid je odlučio da se ne skriva od sveta i prihvatio je ponudu da postane trener Kansas sitija Takođe, Luri i Rid ostali su u odličnim odnosima, a to se je pokazalo i kad je Filadelfija 2016. godine tražila naslednika trenera Čipa Kelija. Luri je zvao Rida u pomoć, a ovaj ga je nagovorio da angažuju njegovog ofanzivnog koordinatora Daga Pedersona što se pokazalo odličnim, jer su 2018. Iglsi osvojili prvi Superboul pobedivši Nju Ingland (41–33).

Pod vodstvom Big Reda, kako je nadimak Endiju Ridu, Kansas je postao tim koji redovno ulazi u doigravanje, a prošle sezone bili su nadomak plasmanu u Superboul, u konferencijskom finalu u produžetku su izgubili od Petriotsa (31-37).

Ove sezone Rid je odveo Čifse do kraja, nakon 50 godina čekanja Kanzas je po drugi put u istoriji osvojio Lombardijev trofej, a na stadionu u Majamiju bio je i vlasnik Filadelfije Džefri Luri, koji je navijao za Rida.

Luri je ispričao i zanimljivu anegdotu kada je 1999. razgovarao sa Ridom o tome da postane trener Filadelfije. Otišli su na ručak, a u takvim situacijama kandidati za trenerski posao uglavnom naruče nešto jeftino (salatu i vodu), a on je pojeo tri odreska.

Osim što uživa veliko poštovanja zbog trenerske genijalnosti, Rid je omiljen kod svih sa kojima je radio.

Endi je veliki radnik, njegov auto stalno vidim parkiran pred klupskim prostorijama. On je i očinska figura, zauvek ću mu biti zahvalan za sve što je učinio za mene. Ovaj prsten je za Rida, njime smo zauvek venčani, nikad me se neće rešiti", izjavio je Trevis Kelce, jedan od junaka pobede.

S puno ljubavi o svom treneru govori i vođa navale Patrik Mahoms, koji je proglašen najkorisnijim igračem 54. Superboula:

"Ja sam veliki radnik, ali nikad neću nadmašiti Rida. On dolazi na posao u 3 ujutro, a odlazi kući u 23 sata,čini mi se da nikad ne spava. On je jedan od najboljih trenera svih vremena. Ako je i bilo onih koji su u to sumnjali, sada ih više nema".

