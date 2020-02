KADA MU KRV PREKRIJE LICE, KRENUĆU DA GA UBIJEM: Vajlder uputio ŽESTOKU PRETNJU FJURIJU (FOTO)

Amerikanac i Britanac će 22. februara imati revanš u borbi za titulu prvaka sveta u teškoj kategoriji u WBC verzji.

Prvi okršaj u decembru 2018. je završen kontroverznim remijem, iako je Vajlder dva puta obarao Fjurija, ali je i Britanac nakon meča izjavljivao da je on pobedio.

"Kada te neko nokautira, nikad ne zaboraviš kako se dogodilo. Osećam da je nervozan, veoma nervozan zbog onoga što se dogodilo u prvoj borbi. Kada ulaziš drugi put to je mnogo stresno i sigurno ne možeš noću da spavaš", rekao je Vajlder.

foto: EPA

Obojica su neporažena od međusobnog remija u Los Anđelesu pre 14 meseci, što je obojici bila prva profesionalna borba u kojoj nisu pobedili.

"On je zabrinut i ne verujem da mu je samopouzdanje visoko zbog stanja u kom sam ga ostavio. Dao sam mu potrese mozga i to će se opet dogoditi jer glava nije namenjena za udaranje, posebno ne od snage Dionteja Vajldera, zbog čega on ima dosta toga o čemu da misli", dodao je Amerikanac.

Fjuri je u poslednjoj borbi jednoglasnom odlukom sudija pobedio Šveđanina Ota Valina, iako je zaradio teško posekotinu blizu oka.

foto: EPA/ETIENNE LAURENT

"Fjuri kaže da me pobedio velikom razlikom, ali ni on ne veruje u to. Zbog toga menja toliko stvari. Da veruje da me pobedio ne bi ništa menjao. Valin je imao plan i sproveo ga je . Borba je trebalo da bude prekinuta zbog duboke posekotine. Radujem se što ću mu opet poseći to oko. Kada se opet otvori i kada mu krv prekrije lice, krenuću da ga ubijem. Ne šalim se. Nokautirao sam ga u prvoj borbi, ali nisam dovršio. Opet ću ga nokautirati", preti Vajlder.

Kurir sport

Kurir