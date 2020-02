MOMIR ILIĆ: Rukomet se nalazi u našem genetskom kodu

Na nedavno završenom Evropskom prvenstvu kome su domaćini bili Austrija, Švedska i Norveška, srpski rukomet doživeo je još jedan težak udarac. Naša reprezentacja se već posle prve faze takmičenja vratila kući, a Orlovi su takmičenje završili sa tri poraza iz isto toliko mečeva. Iako je situacija u Rukometnom savezu Srbije daleko od ružičaste, jedan od naših najboljih rukometaša u protekloj deceniji, Momir Ilić, popriličan je optimista kada je budućnost našeg nekada zlatnog sporta u pitanju.

Posle debakla na Evropskom prvenstvu nije se oglašavao, pa razgovor započinje upravo na tu temu:

"Nisam ništa komentarisao, jer nema mnogo šta da se kaže, osim da nije bilo dobro. O razlozima neuspeha ne mogu da govorim, jer nisam bio unutar nacionalnog tima - rekao je Ilić.

Kao rešenje problema u koje je zapao srpski rukomet Momir Ilić pomalo filozovski navodi repliku iz filma "Montevideo, Bog te video":

"Da budemo bolji ljudi" - kratko zastaje i nastavlja:

"Genetski kod za ovaj sport imamo, kao i talenta na pretek - konstatuje Ilić.

Iako su kritike po završetku Evropskog prvenstva na rad Rukometnog saveza bile oštre, situacija okarakterisana kao katastrofalna, Momir Ilić je ipak optimista. I to veliki:

"Verujem u preporod, a ohrabruje me to što imamo mnogo talentovane dece. Nikako ne smemo iz vida da izgubimo to da smo izuzetno talentovana nacija za ovaj sport. Siguran sam da će se stvari promeniti u korist našeg rukometa. Jer, promeniće se treneri, doći će nova generacija koja će decu obučavati savremenom rukometu. To se neće desiti tako brzo, ali promene na bolje su moguće već za tri, četiri godine - naglašava Ilić i nastavlja:

foto: Privatna Arhiva

"Uveren sam da možemo da napravimo uspeh, ali je samo pitanje da li ćemo se i koliko zadržati u vrhu, jer to zahteva ozbiljno planiranje. Ali, verujte mi, imamo dobrih igrača koji su u vodećim ulogama u svojim klubivima i to je veoma važno.

A da li će Momir Ilić biti u tom novom talasu srpskih rukometnih trenera koji će doneti preporod? Trenerski poziv je upravo ono što je izabrao po završetku igračke karijere. Ako je suditi prema stavu zvanično najboljeg rukemataša Evrope, Petra Nenadića, koga nije u bilo u nacionalnom timu ove zime na EP, svakako da hoće. Nenadić je u nedavnom intervjuu istakao da će Momir Ilić biti vrhunski trener.

"Hvala Petru na tome što je rekao. Međutim, da li ću biti vrhunski trener zavisi od mnogo faktora. Petar vrlo dobro zna kako razmišljam, koliko sam posvećen trenerskom poslu i verovatno je iz tih razloga izjavio to što je izjavio. Mada, da bi se postigao uspeh, potrebno je imati i malo sreće, ali to ne volim da apostrofiram."

Koliko se ozbiljno posvetio trenerskom pozivu govori i činjenica da je ogromno iskustvo sa terena želeo da zaokruži i teorijskim znanjem pa je iz tog razloga upisao Fakultet za sport Univerziteta "Union - Nikola Tesla":

"Želim da se usavršavam, da proširim svoje znanje. Dobio sam brojne preporuke o Fakultetu za sport od strane prijatelja koji su aktivni ili bivši sportisti. Studije me ni na koji način neće sputavati u mojim obavezama u klubu što je fenomenalna stvar koju ovaj Fakultet nudi, shvatajući na pravi način obaveze sa kojima su suočeni treneri i sportisti.

"Napravio sam pravi potez i uveren sam da ću u skladu sa sloganom Fakulteta za sport steći znanje za medalje koje će mi mnogo pomoći u trenerskoj karijeri."

Ilić ne krije da obožava posao trenera. Trenutno je u funkciji pomoćnog trenera prvog tima Vesprema, a samostalno vodi selekciju do 21 godine ovog mađarskog kluba:

"Verujte mi, svakodnevno sam u sali od devet do devet i uživam u svemu tome. Zadovoljstvo mi je da radim posebno sa mladim igračima. Pokušavam da im usadim ubeđenje da su rad i upornost mnogo važniji od talenta. A, za mene nema lepše stvari nego kada na terenu vidite da su igrači usvojili neke vaše principe rada i da pokazujunapredak. Ne znam sa čime bih mogao da uporedim taj osećaj."

Kao igrač, bio je MVP Evropskog prvenstva 2012. u Beogradu na kom smo osvojili srebro, poslednje odličje za naš muški rukomet na velikim takmičenjima. Dva puta je bio klupski šampion Starog kontinenta sa Kilom, a takođe, ušao je u istoriju kao prvi i jedini igrač koji je u tri uzastopne sezone u Ligi šampiona postizao 100 i više golova. Ambicije mu ne nedostaje i kad je u pitanju trenerska karijera:

"Ambicije su najveće moguće i to ne krijem. Ništa se po tom pitanju nije promenilo iz vremena dok sam bio igrač. Želim da budem trener u velikom klubu, da osvajam trofeje i normalno, da kad za to dođe vreme, budem selektor reprezentacije Srbije" - zaključio je Ilić.

