DŽIPSI KINGS PRIZNAO: I dalje pomišljam da se ubijem, svake nedelje se osećam kao da ne želim da živim

Britanac se priprema za revanš protiv Dionteja Vajldera u kojem će pokušati da osvoji svetsku titulu. Fjuri je nakon prvog osvajanja i pobede protiv Klička pao na dno. Kao rezultat depresije okrenuo se drogi i alkoholu, ali se uspeo vratiti normalnom životu.

Danas je radoholičar, najbolje se oseća kada nešto radi, a najteže mu je nedeljom kada odmara.

- Radujem se subotama, dugo trčim ujutro pa se družim sa decom. Onda dođe nedelja i svaku pomišljam da se ubijem. Svaku nedelju, bez obzira pripremam li se za borbu ili sam kod kuće. Kao da je svet stao i više ne želim da živim. Onda odem u krevet i pomislim: 'Sutra je ponedeljak, vraćam se svojim stvarima.' Natrag u dvorane, u kafić, ručak, druženje sa decom. Tako živim, to je rutina koja me drži živim i tera me napred. Siguran sam da bih umro u roku od godinu dana da napuste boks, kaže Kralj Cigana.

