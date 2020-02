SVE JE SPREMNO ZA PRIJATELJSKO ODMERAVANJE SNAGA: Ragbistkinje Srbije u aprilu gostuju Grckoj!

Ženska ragbi 13 reprezentacija Srbije odigraće prvu zvaničnu utakmicu u 2020. godini 11. aprila u Larisi protiv domaćina Grčke. Biće to prijateljska utakmica dve selekcije koje se tek probijaju na međunarodnu ragbi scenu.

Našim devojkama će to biti tek četvrti zvanični meč u istoriji, dok Grkinje igraju drugi duel, nakon debija prošle godine u Turskoj. Ragbistkinjima Srbije to će biti i odlična prilika da ostvare prvu pobedu, pošto su poražene od Italije i dva puta od Kanade u do sada odigranim mečevima.

Verujemo da je razvoj ženskog takmičenja jako bitan za rast uopšte ragbija 13 u regionu. Od kada smo uspeli da pokrenemom program za devojke dobili smo veću publicitet i podršku na lokalnom nivou. Sada nam je potrebna što veća aktivnost na međunarodnom nivou i saradnja sa obližnjim zemljama koja bi u budućnosti mogla da dovede i to nekih godišnjih turnira i većih obaveza – rekao je selektor Srbije Željko Delić.

Domaća sezona za srpske ragbistkinje počinje 15. marta turnirom Kupa Beograda u ragbiju 9. Tako će biti dovoljno vremena da kandidatkinje za reprezentaciju uđu u igračku formu i dokažu se selektoru Deliću za gostovanje u Larisi.

