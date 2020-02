ZLATNA TIJANA: Bogdanovićeva trijumfovala u Švedskoj, Mahdiju srebro

Tijana Bogdanović je trijumfovala u konkurenciji do 49 kilograma, dok je Mahdi osvojio srebro u kategoriji do 87 kilograma pošto se nije borio u finalnom meču.

Tijana Bogdanović na putu do pobedničkog postolja pobedila je reprezentativke Turske, Izraela, Nemačke, Španije i u velikom finalu Ruskinju.

-Ovo mi je prvi turnir u sezoni posle pauze. Zadovoljna sam sto šmo poceli sa zlatnom medaljom. Imala sam pet mečeva u veoma jakoj konkurenciji. Ovo je jedan od jačih turnira koje imamo, ali eto drago mi je da sam to sve izdržala što znači da smo odradili odličan pripremni period kako kondiciono sa trenerom Šakićem u Akademiji snage tako i tekvondo sa Draganom Jovićem. Od velike pomoći su mi bili i naš spotski psiholog Marija Pavlović kao i nutricionista Monika Varga. Zajedničkim snagama smo krenuli godinu kako treba istakla je Tijana Bogdanović šampionka Prezident kupa u Švedskoj.

Za srpske šampione nema odmora. Posle Švedske sele se na američki kontinent gde ih očekuje novi sportski izazov.

-Sledi US open, zatim Bugarska, posle toga još nekoliko turnira uključujući i Evropsko prvenstvo. Posle čega ćemo tempirati formu za naš najveci cilj Olimpijske igre. Ponosna sam i na ostatak tima, Mahdija i Milicu, koji su osvojili srebrne medalje i dali vetar u ledja - rekla je Tijana Bogdanović.

U premijernom nastupu u nacionalnom kimonu blistao je i Mahdi Hodabahši koji se sa Skadinavije vraća sa vicešampionskim zvanjem.

-Zadovoljan sam rezultatom na prvom turniru u ovoj sezoni. To su vredni bodovi za mene, budući da mi je ovo i prvi turnir na kome se borim sa srpskim državljanstvom . Hvala Draganu Jovicu na izuzetnom vodjstvu i podršci tokom celog dana. Sad idemo dalje, čekaju nas mnogi turniri i Evropsko prvenstvo u maju - rekao je Mahdi Hodabahši.

Zadovoljstvo ostvarenim rezultatom, sa osvojenim zlatom i dva srebra, nije krio ni trofejni srpski trener Dragan Jović, budući da je dan ranije Milica Mandić osvojila srebro u kategoriji do 73 kilograma.

-Počela je i ova sezona koja je drugačija u tome što ove godine imamo i Olimpijske igre. Rezultati su stvarno odlični ali to nije toliko ni bitno sada. Više od toga mi je važno kako su se takmičari uspešno nosili sa izazovima i teškim situacijama. Konkurencija na President kupu je uvek najjača jer poeni sa ovog takmičenja ne mogu da se nadomeste na nekom drugom takmičenju. Nama je to do jula vrlo važno zbog žreba koji će biti na OI - istakao je Dragan Jović, sportski direktor I prvi trener Tekvondo asocijacije Srbije.

