HRVAT POKORIO JAPAN: Filip Zubčić pobedio u veleslalomu i upisao prvi trijumf u Svetskom kupu (FOTO)

Zubčić je do pobede stigao rezultatom 2:37,25. On je do trijumfa stigao sjajnom drugom vožnjom pošto je nakon prve bio na 12. poziciji.

foto: EPA/KIMIMASA MAYAMA

Hrvatski skijaš je za 0,74 sekunde bio brži od Švajcarca Marka Odermata, dok se na treći stepenik pobedničkog postolja popeo Amerikanac Tomi Ford koji je za pobednikom zaostao 1,07 sekundi.

foto: EPA/KIMIMASA MAYAMA

Norvežanin Henrik Kristofersen, vodeći nakon prve vožnje, trku je završio kao peti.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa vodi Norvežanin Aleksander Omot Ćilde sa 1.022 boda, drugi je Kristofersen sa 948, dok je na trećem mestu Francuz Aleksi Panturo sa 898 bodova.

foto: EPA/KIMIMASA MAYAMA

(Beta)

