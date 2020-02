KAKAV LI ĆE BITI FJURIJEV ODGOVOR? Zemljak mu poručio da će ga prebiti

“Trebalo bi sa mnom da se bori bez obzira na to šta on misli. Zaslužio sam tu borbu za titulu, nastavljam da se borim i rizikujem svoju poziciju, već dugo sam na prvom mestu. Ni sa kim drugim ne bi trebalo da se bore osim sa mnom – uradio sam sve što se od mene tražilo red je na mene. Fjuri se neće boriti sa mnom osim ukoliko ne mora“, kaže 31-godišnji Vajt i dodaje:

“Slušajte, već smo pokušali da sredimo borbu sa Fjurijem za ‘dijamantski‘ WBC pojas dok je Vajlder bio šampion, Fjuri je to tražio, WBC je dao taj pojas meni i njemu, a onda je on odbio borbu. Svi će da komentarišu u stilu: ‘Samo što je pobedio Vajldera‘. To ne znači apsolutno ništa. To je boks i različiti stilovi su ono što čini borbu. Tajson Fjuri zna da imam sve što je potrebno da ga pobedim“. Vajt čvrsto veruje da je on čovek koji će prekinuti niz Fjurija od 31 borbe bez poraza. “Fjuri dobro pokreće glavu, ali ima veliko telo. Stvar je u tome da se cilja njegovo telo i da ga tako naterate da se povuče, udarcima u telo ga iscrpeti i slomiti. Svi ti najbolji superteškaši znaju da ću biti težak posao i da ću dati sve od sebe – znate mene, ako zaostajem u bodovima, krenuću na sve ili ništa“. Vajt je u javnom sukobu sa Vajlderom već neko vreme jer je jako želeo borbu sa njim. “Eto zato Vajlder nije želeo borbu sa mnom jer je znao da ću ga pobediti. Fjuri ga je oborio udarcem u telo, a šta bih mu ja uradio tim udarcima? Znam način da se pobedi Diontej – moraš da ga nateraš na povlačenje i da ga nateraš da misli i da koristi mozak jer, sa bokserske tačke gledišta, on nema mozak koji bi mogao da koristi. Njegove bokserske veštine su užasne i ako izbegneš njegove snažne udarce, on se pogubi. Fjuri me je iznenadio kako je rano bio agresivan, trebalo je i ranije da prekinu borbu jer ga je Fjuri propisno prebio, ovo je za Vajldera gore nego da je nokautiran“, zaključio je Vajt.

