BRAVO ZVEZDO, UNIŠTILA SI ME! Rukometašica Gordana Dikić ostala invalid (FOTO)

Nekadašnja rukometašica Crvene zvezde i ORK Beograd Gordana Dikić (26), koja je zbog nemara klubova prošla kroz pravu golgotu i zaradila neizlečivo oštećenje ruke, vratila se iz našeg glavnog grada u rodnu Rašku.

Upravo je iz ovog gradića sa srcem punim snova kao 16-godišnja devojčica stigla u Zvezdu i mislila da je najsrećnija na svetu. A onda je došla povreda jer su je u klubu preforsirali (igrala u nekoliko uzrasnih kategorija odjednom). Iz kluba lečenje nije nadgledano, doktori su savetovali različite stvari, pa je završila pod nožem. I tada su počeli bolovi, koji do danas nisu prestali i zbog kojih je shvatila da se sportom više neće baviti.

- Sve je to iskidano, urađene su brojne operacije, poslednja pre četiri meseca. Stalno sam išla na lečenje puna elana i sa željom da se vratim sportu. Ali, evo, posle 15 godina vratila sam se iz Beograda u Rašku i jurim terapeute po Novom Pazaru, jer ih ovde nema. Dok sam živa, moraću na terapije - kaže Gordana za Kurir, pa objašnjava da je shvatila i da joj niko iz Zvezde, ali ni RSS, neće bar pokriti troškove koje je imala zbog povrede:

- Pobedili su. Od toga nema ništa bukvalno. Zvezda i Savez su samo prebacivali loptu s jedne na drugu stranu. I kad smo razgovarali, bilo je kao na pijaci i uvek bi našli neku rupu da se opravdaju.

Zbog toga je i uramila dres Zvezde, baš kao što je i odlučila da učini kada bude jasno da definitivno neće moći ponovo da zaigra rukomet. Pored ove bolne činjenice, s kojom se jedva pomirila, Gordana svaki dan živi sa istim problemom.

- Živim s bolovima. Ceo život ću piti lekove jer samo tako mogu da funkcionišem. Ali ne dam da se to vidi i da me zbog toga sažaljevaju. Nakljukam se lekovima, izađem u grad uveče i idem dalje. Ne znam samo da li me više boli ruka ili sva ta nepravda - zaključila je naša sagovornica.

Ruka „ne radi" 72% Pa ko će mene da zaposli? Gordana Dikić zbog muka s rukom ima problem i s nalaženjem posla. - Ja sam zbog sporta ostala samo na srednjoj školi i nisam upisala fakultet. Teško je zaposliti se. Ko bi mene zaposlio? Ne mogu da radim u nekoj prodavnici jer nisam u stanju da dignem ruke kako bih, recimo, složila nešto na policu. Nije uvek tako, ali bolovi su česti. Razumem ja to, niko vas neće uzeti da radite kad možete, a kad ne možete, ne morate - realno gleda na stvari Gordana.

