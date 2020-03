PESMA MU BILA INSPIRACIJA! Entoni Džošua: Obogati se ili umri dok pokušavaš!

"Svako jutro su nas zvonima budili u pet ujutru i morali smo da nameštamo krevete, peglamo košulje i idemo po vodu. Ukoliko nešto od ovoga ne bismo uradili bili bismo u velikom problemu. Pošto je u Nigeriji vrućina, često sam bio napolju i od lokalnih ljudi učio kako se u Nigeriji preživljava. Očvrsnuo sam. Kada sam se vratio u London, bio sam mnogo jači i terao sam drugare da me udaraju u stomak kako bih to i dokazao", počeo je priču Entoni Džošua.

Već sa 15 godina došao je do prve velike životne prekretnice – da li da se preda uličnom životu ili da ostane u školi. "Imao sam neke drugare par godina starije koji su na ulici pravili mnogo para i igrali košarku, sve to dok sam ja bio na časovima. Nisam to smeo da dozvolim i brzo sam naučio taj ulični biznis. Baš tada je grupa "50 centi" izbacio pesmu "Get rich or die tryin' " (Obogati se ili umri dok pokušavaš). Mi smo svakako bili skoro mrtvi, mladi i bez dinara. Tako sam živeo sve dok jednog dana nije došlo 10 policajaca po mene, pa sam skapirao da nešto moram da promenim", nastavlja Džošua

foto: AP

Objasnio je kako je počeo da trenira boks.

"Obično momci od 16 godina prekinu da treniraju jer im se živi život, ali ja sam to već prošao. Prestao sam da pušim, da izlazim, dizao sam tegove i okružio se ljudima sa istim interesovanjima. Moj rođak Ben me je odveo na boks, pa sam gledao i snimke Majka Tajsona. On je takođe iz opasnog kraja sa teškom pričom iza sebe, pa sam pomislio da to mogu da uradim i ja. Trčao sam u tri ujutru kada bi svi drugi spavali, a to mi se u boksu najviše dopalo – nema tajni. Koliko treniraš toliko ti se vrati", kaže Entoni.

Osvrnuo se na i jedini poraz u svojoj karijeri, poraz u Njujorku od Endija Ruisa.

foto: Profimedia

"Ako je iko trebao da me pobedi, onda je to bio Endi tog 1. juna. Ipak, ja sam bio favorit i to sam trebao da pobedim. Znate, ljudi se uvek plaše poraza. Ali, ukoliko želite da pobedite svaki meč onda ne treba ni da ulazite u ring. Ukoliko želite da živite miran život, onda ne izlazite iz kuće. Ukoliko želite da pobeđujete, vi morate da prevazilazite poteškoće. Ovaj poraz od Endija mi je pokazao šta zapravo znači biti svetski šampion. Nisam toga bio svestan sve dok me Ruis nije srušio sa trona, a shvatio sam brzo da ću se vratiti tamo. Zašto? Jer sam se za ovako nešto spremao čitavog života", rekao je Entoni Džošua.

Kurir sport

Kurir