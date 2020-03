DŽUDO SAVEZ OTKAZAO SVA TAKMIČENJA: Todorov pozvao sve da budu odgovorni

Džudo savez Srbije otkazao je sva takmičenja do daljeg zbog pandemije korona virusa, a predsednik Saveza Ivan Todorov pozvao je sve da budu odgovorni i da poštuju mere nadležnih.

"Pred nama je još jedan izazov, ali ovoga puta to nije sportski, već životni, koji možemo prevazići samo solidarno i organizovano. Džudo savez Srbije je do daljeg otkazao sva takmičenja u nameri da zaštitimo zdravlje svih članova naše velike džudo porodice. Sada je najvažnije da, kao što smo to uvek i činili, zadržimo disciplinu, odgovornost, poštovanje i poverenje u državu i da slušamo struku, naše lekare, što znači da se pridržavamo svih propisanih mera", naveo je Todorov.

Prema poslednjim podacima u Srbiji je novim virusom zaraženo 118 ljudi.

"Situacija u kojoj se nalazimo danas je složena, jer prvi put posle mnogo decenija epidemijom teške bolesti, virusa COVID 19, pogodjen je čitav svet kao i naša zemlja. Ceo svet se nalazi u kompleksnoj situaciji, sa kojom se suočavamo i koju ćemo morati da prebrodimo. Kao i uvek do sada, sve možemo da prebrodimo samo ako budemo jedinstveni", naveo je Todorov.

