UZIMAO SAM ŽABLJI OTROV! Tajson ne prestaje da ŠOKIRA: Bilo je to INTERGALAKTIČKO iskustvo! Udahnem, izdahnem i umrem

Najnovija priča nikoga nije ostavila ravnodušnim.

"Krenuo sam u jedan klub u Finiksu, a Snup Dog je pošao na snimanje neke emisije i pojavio se sa sopstvenim autobusom kod mene. Izašao je i kada me je video, samo smo ušli i tamo smo sledeća dva sata pili i pušili travu", rekao je Tajson, a Snup Dog se nadovezao na sve:

foto: Printskrin

"To su bili počeci moje karijere. Izvinjavam se fanovima", procedio je "gvozdeni" Majk pa otkrio sve korišćenju žabljeg otrova.

foto: Profimedia

"To mi je promenilo kompletan život. Koristio sam tu drevnu medicinu i bilo je to nezamislivo, intergalaktičko iskustvo. Odem na nebo, mrtav sam. Uzmem to, udahnem, izdahnem i umrem. Zaista sam bio mrtav. Nisam postojao, nisam to bio ja. Bio sam veoma uplašen i poslednji put kada sam to uzeo, želeo sam neku moć. Kada sam završio s tim, shvatio sam da želim da pobegnem od strahova. Trebala mi je ljubav i zaljubio sam se u golubove", istakao je Tajson.

foto: AP

