SPAVAO SAM SA BABOM DO 15. GODINE: Čuveni NFL igrač otkrio detalje iz privatnog života! TUŽNA ŽIVOTNA PRIČA (VIDEO)

Šenon Šarp je bio gost podkasta "All The Smoke" čiji su autori bivši NBA igrači Met Barns i Stiven Džekson, i tom prilikom potpuno otvorio dušu i govorio o stvarima o kojima do tada nije.

"Moj brat i ja smo odrasli u kući od 1.000 kvadrata koja je imala cementiran pod, nije bilo parketa, nije bilo ničega. Krov je bio takav da sam noću mogao da vidim zvezde. Moj brat i ja smo imali samo jedan cilj: Da babu odvedemo iz te kuće", počeo je priču Šenon Šarp.

"Novac mi je bio važan zbog toga šta sve mogu da uradim za svoju porodicu. Zamislite sreću moje babe koja posle 66 godina ulazi u krevet koji ne bude skroz mokar kada padne kiša. To me je motivisalo", govorio je Šarp dok su ga voditelji pomno slušali.

"Ona je znala da umota 5 dolara u novine i da mi to pošalje dok sam bio na koledžu. Kada sam došao na koledž nisam imao kofer, nego sam nosio one velike karirane torbe za pijacu. Moja baba je meni bila sve. Spavali smo u istom krevetu do moje 15. godine. Nisam izašao iz njenog kreveta sve dok moj brat nije otišao na koledž", iskren je gospodin Šarp.

Šarp važi za jednog od najboljih tajt end igrača u istoriji NFL i bio je trostruki šampion i član je Kuće slavnih.

(Kurir sport)

