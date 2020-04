BOKSER MARKO NIKOLIĆ: Mi smo tu, na braniku otadžbine, vi samo ostanite kod kuće, volimo vas! FOTO

Okačio je bokserske rukavice o klin, privremeno, sve do okončanja vanredne situacije izazvane epidemijom virusa korona. Do tada, do početna novih priprema za odbranu titule šampiona Mediterana u WBC kategoriji, najbolji bokser Srbije u poluteškoj kategoriji Marko Nikolić nalazi se zajedno sa svojim kolegama na braniku otadžbine.

Nikolić je pripadnik Vatrogasne brigade u bataljonu Voždovac u III smeni. Neporaženi šampion zajedno sa svojim saborcima i načelnikom Radetom Miloševićem, svakodnevno i danonoćno aktivno učesvuju u rešavanju raznih zadataka koje je u našoj zemlji nametnula epidemija COVID-19. Većina od njih kod kuće je ostavila roditelje, supruge, decu I nisu se libili ni jednog trenutka da stanu u prve redove za pomoć svojim sugrađanima u ovim teškim okolnostima koje su zadesile ne samo Srbiju, već celu zemaljsku kuglu.

„Biće vremena za sve, ako smo živi i zdravi. Molimo vas pridržavajte se svih mera koje su uvela nadležna Ministastva i Vlada Srbije. Pripadnici jedinica za vanredne situacije su danonoćno u akcijama, radimo svim srcem i snagama da svoje zadatke izvršimo na najvećem mogućem nivou i time olakšamo svima vama kojima je pomoć potrebna. Mi smo tu, na braniku otadžbine, vi samo ostanite kod kuće, volimo vas“ – poruka je Nikolića i njegovih kolega.

