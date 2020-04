Bez obzira da li ste navijac Zvezde ili Pattizana, svi ste culi za Misu Tumbasa. Nijedna sala u Beogradu nijedan stadion, nece biti isti bez njegovog glasa. Bez onog njegovo "Vanjiceeeeeee funjaro funjaro...." nista nije isto. Istorija. Legenda. Preko 30godina ga znam. Jednostavno Misa. Umro je sa tobom deo istorije jugoslovenskog i srpskog sporta Pocivaj u miru Miso. #sport #partizan #srbija

