KONTROVERZNI BOKSER USTALASAO BRITANIJU: Virus nije došao iz Kine, to je laž! Ovo je napravio čovek i to sa razlogom

"Ne mislim da je virus došao iz Kine. To je laž, ljudi pričaju da je tamo nastao jer su Kinezi jeli slepe miševe i zmije. To je sr*nje. Verujete li u to? Ja ne", rekao je Amir Kan, a onda dodao:

"Koronavirus ovo, koronavirus ono, verovatno vam je dosadilo, kao i meni. Ovo je napravio čovek i to sa razlogom. Verujem da su virus kreirali kako bi isprobali 5G mrežu. Zar vi ne mislite tako? Ovo znači da oni sada mogu da imaju punu kontrolu nad ljudima. Zašto nas zatvaraju u karantin ako se ne radi o tome?", zapitao se Kan.

Bivši svetski šampion u poluvelter kategoriji u verziji WBA i IBF, je poslednji put boksovao u julu 2019. godine kada je pobedio Australijanca Bilija Diba u Saudijskoj Arabiji.

Kan planira da po završetku karijere postane menadžer talentovanim bokserima iz Azije.

