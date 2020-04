DIREKTOR FERARIJA JASAN! Binoto: Moj tim će biti fleksibilan kako bi se održalo što više trka!

Direktor Ferarija Matija Binoto rekao je danas da će ta ekipa biti fleksibilna kako bi se ove godine u šampionatu Formule 1 održalo što više trka, čak i ako to uključuje dve trke u oba dana vikenda.Sezona u Formuli 1 trebalo je da počne 15. marta u Australiji, ali je početak odložen zbog pandemije korona virusa. Sezona neće početi pre kraja juna, pošto je odloženo devet trka, a poslednja u Kanadi.

Uprava Formule 1 pokušaće da pronadje nove termine za odložene trke i zajedno sa ekipama razmatra brojne mogućnosti, medju kojima promenu strukture takmčenja, ali i održavanje trka i subotom i nedeljom.

"Znamo da je potrebno najmanje osam trka da bi se takmičenje računalo kao svetski šampionat, ali svi pokušavaju da bude i više od toga. Mislim da će biti važno da budemo fleksibilni. Prilično sam siguran da će (predsednik Formule 1) Čejs Keri i ekipe biti u stanju da postave najbolji šampionat koji može. Mi smo spremni na sve što je potrebno, bilo da se radi o kraćem vremenu za trke ili duple trke vikendom", rekao je Binoto za Skaj.

"Važno je biti fleksibilan i osigurati da dobijemo dobre trke i za navijače", dodao je direktor italijanske ekipe.

Binoto je rekao da još nije poznato kada će početi sezona, ali da se nada da će to biti početkom jula.

"Teško je reći kada će početi sezona. Niko to ne može da zna. Formula 1 se trudi da organizuje najbolju sezonu, možda početkom jula ako bude moguće, ali za sada nema potvrde. Mislim da ćemo krajem maja imati jasniju sliku. U svačijem je interesu da počne trkanje i da imamo što više trka, ali sada je prerarno govoriti o budućnosti", naveo je on.

Direktor Meklarena Zek Braun nedavno je rekao da bi ekipe mogle da napuste sport ako se njime ne bude na pravi način upravljalo tokom krize, kao i da bi budžetski limit od 175 miliona dolara za 2021. godinu trebalo smanjiti.

Binoto je rekao da je presudno smanjiti troškove, ali da veruje da bi ista granica za svaku ekipu naštetila onima koji proizvode sve delove.

"To je sigurno za brigu. Potpuno smo svesni teškoća u kojima su neke ekipe i svesni smo da se moramo pozabaviti troškovima zbog budućnosti Formule 1, smanjenje troškova je prvi pokretač koji osigurava da će svaka ekipa preživeti. Razgovaramo o smanjenju budžeta, ali za to vreme ne smemo zaboraviti da imamo i drugačije strukture i drugačiju imovinu. Postoje timovi koji su konstruktori poput Ferarija i drugih velikih ekipa, gde dizajniramo, razvijamo, odobravamo i proizvodimo svaku pojedinačnu komponentu naših bolida", naveo je on.

"Druge ekipe su kupci, kupuju neke delove i nemaju iste strukture. Dakle, kada razgovaramo o ograničenju budžeta ne smemo zaboraviti da smo u različitim situacijama. Važno je da smo pronašli zajedničku osnovu koja je prilagodjena različitim situacijama i možda odgovor nije podjednako ograničenje budžeta za sve ekipe", dodao je Binoto.

On je istakao da je bilo vrlo pozitivih i konstruktivnih sastanaka vezano za troškove, ali da prilikom donošenja odluke treba biti racionalan.

"Mislim da u ovom trenutku ne treba da budemo emotivni", naveo je Binoto.

"Znamo da ćemo se suočiti sa teškim situacijama, ali moramo nekako da održimo DNK i suštinu Formule 1, a to je konkurencija i to ne bismo trebali da zaboravimo o Formuli 1 i motosportu", rekao je Binoto.

Kurir sport / Beta

Kurir