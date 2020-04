MEKGREGOR SE PONAŠA KAO PROSTITUTKA: Habibov menadžer oštro napao Irca (VIDEO)

Najnovije su optužbe iz Habibovog tabora, odnsno njegovog menadžera Ali Abdelaziza koji se obrušio na irskog borca sledećom izjavom:

"On je kao ljubomorna prostituka. Previše je stara da bi zarađivala novac. Kao što je Habib rekao, on je prostitutka. Zna da je njegovo vreme prošlo. Ljudi vole da gledaju njegove 'ludorije', ali kao borac, on je gotov. On nije više ni deo Top 3. Zašto uopšte bilo šta priča? Zašto nije seo u avion i borio se sa Tonijem Fergusonom? Jer je shvatio da bi ga Toni prebio. Sva trojica bi ga prebila, i Džastin i Toni i Habib - rekao je Abdelaziz.

Kurir sport

Kurir