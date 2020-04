TOKIO OPET POD UPITNIKOM: Termin određen, ali to ne znači da će Olimpijske igre biti održane!

"Mislim da niko ne bi mogao da kaže da li će biti moguće staviti virus pod kontrolu do narednog jula ili ne. Sigurno je da nismo u mogućnosti da vam damo jasan odgovor", objasnio je Muto na konferenciji za novinare na daljinu.

Olimpijske igre su prošlog meseca zbog pandemije koronavirusa odložene za narednu godinu i trebalo bi da se održe od 23. jula do 8. avgusta 2021. godine.

"Doneli smo odluku da odložimo Igre za godinu dana i sada možemo samo naporno da radimo na pripremi Igara. Iskreno se nadamo da će sledeće godine čovečanstvo uspeti da prebrodi krizu izazvanu korona virusom", rekao je Muto.

Muto je nekoliko puta upitan i o dodatnim troškovima zbog odlaganja, koje su japanski mediji procenili između dve i šest milijardi dolara.

On je rekao da je prerano zaključiti koja je to cena i ko će to platiti.

Kurir sport

Kurir