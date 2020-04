RAZBIĆU TAJSONA U ULIČNOJ BORBI: UFC šampion SAMOUVEREN: Gvozdeni Majk me nije uplašio!

Obojica su dominirali u svojim kategorijama dok su bili profesionalci, Lidel je bio najbolji u lako teškoj kategoriji, dok je Tajson seo strah u superteškoj.

- Ja sam ulični borac i siguran sam da će pobediti Tajsona u tom meču. On je dobar udarač, on ima šansu zbog svoje snage da me hvati u klinč, ali ja sam bolji ulični bokser i to ću dokazati - poručio je Lidel.

Sa druge strane Majk Tajson objasnio je da nikad nije imao priliku da boksuje na taj način i da je malo puta gledao UFC mečeve.

"Ne znam previše u toj vrsti borbe, nekoliko puta sam gledao u životu takve mečeve, ali verujem da ću se brzo adaptirati. Verujem u svoj trijumf", izjavio je Tajson.

