PROŠLOST GA PROGANJALA: Mlada NFL zvezda pokušala suicid! (FOTO)

- Bio sam siguran da sam bitku sa depresijom izgubio. Bol koju sam osećao bila je prevelika, moralo je s tim da se okonča. I, dok sam to nameravao da uradim, pogledao sam gore i rekao "Bože, ako ovo nije tvoj plan za mene, pošalji mi neki znak, molim te". Dva minuta kasnije zvala me je majka. Bila je sa mojim malim rođakom Džeremajom i rekla mi je da me zove samo da bi mi rekla da me voli. Tada sam shvatio da bih, da sam onako okončao svoj bol, naneo još više bola ljudima koji me zaista vole. Ljudi, molim vas, javite se drugima ako imate probleme, potražite pomoć! Psihičko zdravlje je veoma ozbiljna stvar i za sve vas postoji nada! Ne odustajte, molim vas, napisao je Maurer.

On je tome dodao da će se odmah javiti lekarima, kako bi što bezbolnije prošao kroz ono kroz šta prolazi.

Otkrio je i da je depresija počela kada je bio sedmak, jer je tada njegov otac osuđen na 25 godina zatvora, a najbolji prijatelj zatim izvršio samoubistvo, dok su dvojica drugova usmrćena vatrenim oružjem.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir