ZAŠTO JE ODBOJKA ODSVIRALA KRAJ?! Klubovi besni: Ne daju nam u Superligu!

Odbojkaški savez Srbije zasad je jedini u zemlji odlučio da trajno okonča sezonu u svim takmičenjima i trenutnu tabelu proglasi krajnjom usred pandemije koronavirusa. Imenovani su šampioni, međutim, neki klubovi su na taj način - oštećeni!

Tako su Spartak iz Ljiga, drugoplasirani tim Prve lige Srbije u muškoj konkurenciji i beogradski Radnički u ženskoj, ostali uskraćeni za ulazak u elitno društvo, tačnije bez planiranog baraža sa Ribnicom iz Kraljeva za popunu Superlige. - Mi smo na gubitku, uskraćena nam je ta mogućnost iako smo se cele sezone spremali za plasman u elitu. Napravi smo tim za to, sa igračima potpisali dvogodišnje ugovore, a sada ne znamo šta ćemo da radimo naredne sezone. Ekipu smo zbog ove pandemije raspustili. Od Odbojkaškog saveza Srbije dobili smo odluku i to je to - kaže za Kurir predsednik Spartaka Predrag Šiljegović.

Ženski OK Radnički sa Crvenog Krsta takođe neće igrati baraž, a u saopštenju je naglasio da ne prihvata odluku Odbojkaškog saveza.

- Tražićemo da se ta nezakonita odluka suspenduje do okončanja svih procesa. U godini u kojoj SD Radničnki slavi 100 godina i u kojoj mu je Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dodelio Sretenjski orden za zasluge u sportu, Radnicki je suočen sa najvećom nepravdom u svojoj istoriji, da mu se van terena oduzima nešto što su velikom borbom na terenu zaslužili. OSS je nezakonitu odluku doneo preko noći, na elektronskoj sednici, bez konsultacija, rasprava, dogovora ili barem informisanja kako našeg, tako i, verujemo, ostalih klubova. Ova skandalozna odluka je proglasila šampione, kao i ekipe koje ispadaju iz svih rangova takmicenja kako u muškoj tako i ženskoj konkurenciji. Nedoslednost i nezakonitost ove odluke ogleda se i u tome što u svim rangovima se proširuje broj klubova, upravo da ne bi bilo oštećenih, osim u Superligi Srbije, koja je očigledno prisvojena od strane rukovodstva OSS da može da donosi odluke kakve njima i njihovim interesima odgovaraju - kažu u Radničkom

Iako je Ministarstvo sporta u više navrata najavljivalo omogućavanje uslova da se sve sportske lige završe na terenu, to se ipak neće desiti u odbojci. Na pitanje zašto se nije išlo na proširenje lige, kao što će recimo biti u fudbalu, i tako ispoštuju klubovi iz nižih rangova, predsednik Odbojkaškog saveza Srbije Zoran Gajić Kuriru je odgovorio:

- Mi smo među poslednjima u Evropi čekali da pronađemo rešenje. Sve druge lige su već bile prekinute. Uostalom, proširili smo sve lige osim Superlige. Nju nismo iz razloga što je i ova sa deset klubova nefunkcionalna, čak smo razmišljali da je vratimo na osam učesnika. Superliga nam služi da bismo iznedrili kvalitet, odbojkaše za reprezentaciju. Mi smo izgleda šampioni u vanrednim stanjima, proširili smo ligu 1999. godine - istakao je Zoran Gajić. Gajić je dodao da gledanost odbojke u Srbiji raste, ali da se sa većim brojem klubova u Superligi dolazi do velike razlike u kvalitetu. Ove sezone realizovano je čak 27 TV prenosa na RTS, a jedan od njih je imao rekordnu gledanost od čak 400.000 gledalaca.

Pre kraja sezone Šampioni TENT i Vojvodina Prema postojećem stanju na tabeli, TENT iz Obrenovca je šampion u konkurenciji seniorki, a Vojvodina iz Novog Sada u konkurenciji seniora u Superligi. Devojke Srema iz Sremske Mitrovice i muškarci Borca iz Starčeva proglašeni su pobednicima Prve lige i stiču pravo nastupa u Superligi.

