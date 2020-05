TEŠKO MU PADAJU NOVA PRAVILA: Hamilton ima osećaj praznine dok zamišlja F1 bez navijača!

Prvih 10 trka Formule 1 ove sezone je odloženo ili otkazano zbog pandemje korona virusa. U Formuli 1 se nadaju da će sezona početi početkom jula u Austriji.

"Biće vrlo prazno (bez navijača). Za nas će to biti kao na testiranjima, verovatno čak i gore. Na testiranjima nema mnogo ljudi, ali ih ipak ima", rekao je Hamilton.

Medjutim, svaka trka će mnogo značiti ljudima.

"Dobijam poruke ljudi širom sveta koji pate jer ne mogu da gledaju sport. To samo pokazuje koliko sport znači ljudima, on nas sve okuplja. Ne znam koliko će ljudima biti uzbudljivo da gledaju trke na TV-u, ali bolje i to nego ništa", rekao je Hamilton.

Hamilton je bio medju vozačima Formule 1 koji su se pobunili pred trku za Veliku nagradu Australije pre nego što je ona i zvanično otkazana. On je tada izjavio da nije siguran koliko je dobra ideja da se održi ta trka i da je iznenadjen što su svi u Melburnu.

"To je zaista bio šok za sistem. Tog četvrtka sam izneo svoje mišljenje, a onda sam se sledećeg jutra probudio uzbudjen što ću ući u bolid i saznao da ipak ne idemo na stazu. Bilo je nadrealno", rekao je Hamilton.

"Ovo je prvi put da sam na jednom mestu bio šest nedelja, to je vrlo neobično obzirom da smo stalno na putu. Trebalo mi je vremena da se naviknem", dodao je on.

