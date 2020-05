ATANASIJEVIĆ POMAŽE DA SE RAZUME NOLETOV STAV: ĐOKOVIĆ mi je rekao šta će uraditi ako VAKCINACIJA bude obavezna!

Mada u Italiji uživa ogromnu popularnost i nisu preterano potencirane okovi}eve dileme oko "za i protiv" vakcinacije, Atanasijevićevo priznanje moglo bi da pomogne u boljem razumevanju stava najboljeg tenisera sveta po ovom važnom pitanju.

foto: Dado

- Razgovarao sam sa Novakom oko vakcine protiv COVID-19 i on mi je rekao da bi mo`da bilo bolje za njegovo telo da se ne vakciniše, ali ako vakcinacija postane obaveza da bi se učestvovalo na turnirima, onda će i on to učiniti - rekao je Atanasijević Italijanima.

Popularni Bata, koji nastupa za Peru|u, trenutno se u karantinu oporavlja od malog zahvata na kolenu i u`iva u zajedničkim trenucima sa svojom devojkom bugarskom reprezentativkom Elicom Vasilev.

foto: Printscreen/Instagram

- Navikao sam da budem sam, znam da je to pomalo sebično od mene. Ipak, sad bolje razumem šta znači biti deo porodice.

foto: Printscreen/Instagram

D. P.

Kurir