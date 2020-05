HOLIFILD HOĆE U RING SA TAJSONOM: Imamo dugu istoriju, oduvek je bio čvrst momak!

Njihova dva meča ispisana su zlatnim slovima u istoriji prfesionalnog boksa, oba puta slavio je stariji Ivander, a revanš u kom mu Tajson iz nemoći odgriza uho ostaće zauvek jedan od najkontroverznijih. Iako je bilo za očekivati da Holifild više nikad ne poželi da pogleda Tajsona u oči, nekadašnji šampion poručuje da je spreman da i po treći put ukrsti rukavice sa starim znancem. I ne samo da je spreman za borbu, nego je spreman i da prozove Tajsona i poruči da nikoga neće terati na borbu.

foto: Printscreen

- Ne znam, moraćete da pitate njega. Neću tražiti da neko uradi nešto što ne želi. Ali ako je za dobrotvorne organizacije, ja sam za. Ako možemo da odradimo nešto dobro za sve, onda je to "vin-vin-vin" situacija. Ljudi uvek gledaju u moje uho. Misle da je odgriženo celo. Ali ne razumeju odnos koji imam s njim - rekao je Holifild, pa objasnio da su se dva šampiona svojevremeno zajedno pripremali za borbe - Obojica smo bili u konkurenciji za Olimpijske igre 1984. godine. To vam govori koliko je jaka amaterska konkurencija bila tih dana. Kada je postao profesionalni prvak sveta, shvatio sam da i ja mogu isto da učinim. Nas dvojica smo tada sparingovali i bio je čvrst momak u to vreme, iako je imao 17, a ja 21 godinu.

Ljubiteljima boksa na ovim prostorima deo o OI 1984. godine posebno je interesantan jer je zlato u Los Anđelesu osvojio Anton Ante Josipović pošto je njegov rival u finalu diskvalifikovan. A taj nesuđeni rival bio je upravo Holifild. Amerikanci su zapamtili i gest jugoslovenskog borca koji je nakon što je odslušao himnu na pobedničkom postolju pozvao Holifilda da mu se pridruži na tronu.

Kurir